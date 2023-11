Responsables del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias visitan la planta de Compost Majorero para conocer sus últimos avances

Cabrera también pudo mostrar una de las innovaciones de la compañía, el compost líquido. El gerente de Compost Majorero ha señalado que "la creación de este abono líquido, respondió a la necesidad de desarrollar un producto que pudiera integrarse eficazmente en los sistemas de fertilización y en los tratamientos foliares de las plantas, con el objetivo de proporcionar nutrientes. Después de un riguroso proceso de investigación y numerosas pruebas, lograron obtener un extracto concentrado del propio compost en formato líquido".



Asimismo, la delegación pudo conocer la estrategia de comercialización de la compañía, que completa el círculo virtuoso de la economía circular. "La visión de la empresa se traduce no solo en la producción sostenible de compost, sino también en la cuidadosa comercialización de este recurso", ha subrayado Cabrera. El gerente ha detallado cómo esta estrategia no solo promueve la reutilización de materiales orgánicos, sino que también establece conexiones esenciales en la cadena de suministro, creando así un ecosistema empresarial robusto y consciente. "Este enfoque integral, no solo refleja la excelencia en la gestión de residuos, sino que también confirma el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad", ha añadido.



En el centro, las autoridades reconocieron la importancia de este proyecto, como impulso para fomentar el reciclaje en Canarias y abordar los desafíos en el tratamiento de residuos, con el fin de evitar posibles impactos ambientales. Además, se señaló la importancia de establecer acuerdos para alcanzar las iniciativas alineadas con las exigencias medioambientales de la Unión Europea en materia de residuos, en el marco de la economía circular. Se hizo especial hincapié en la necesidad de que estas actividades evolucionen hacia la consolidación de una industria plenamente viable, en concordancia con las directrices europeas y dentro de un compromiso ambiental sólido.