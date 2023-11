Mario Cabrera: “La Unión Europea legitima la competencia desleal con el sector agrícola y comete fraude con el consumidor”

El diputado Nacionalista, Mario Cabrera González, intervino en el transcurso del Pleno, para preguntar por las demandas del sector agrícola respecto a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y reclamó “un plan estratégico adecuado y adaptado a Canarias y no uno de estas características diseñado desde un punto de centralista y sesgado, que no recoge las demandas de las islas”.

“El sector agrícola ha sido duramente castigado por causas ajenas al propio sector y ha tenido que reinventarse, y las administraciones no hemos estado del todo acertadas a la hora de dar respuesta”, añadió el diputado.

