Fuerteventura.- Federico Barrios: “El musical ‘El tiempo entre costuras’ “es un montaje ágil, moderno y puramente fiel la novela”

El director argentino Federico Barrios, que se pone al frente de la superproducción, señala que la historia de Sira Quiroga “es un relato de superación, aceptación y, sobre todo, de amor”. Barrios, que como coreógrafo ha estrenado unos ocho musicales en la Gran Vía Madrileña entre los que destacan ‘Sonrisas y lágrimas’, ‘Cabaret’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Nine, el musical’, ‘Iba en serio’ o ‘Más de 100 mentiras’, confiesa que el reto más importante al que se ha enfrentado al trasladar a la escena el libro de Dueñas ha sido “no defraudar al público, tanto a los lectores de la novela como a los espectadores de la serie. Sira sigue enamorando; su historia es un relato de superación, aceptación y sobre todo de amor. Se trata de un título que además de ser un éxito en España también lo ha sido a nivel internacional traduciéndose a cuarenta lenguas, traspasando las fronteras”.

Según señala el director, el musical ‘El tiempo entre costuras’ “es un montaje ágil, moderno y puramente fiel la novela. El trabajo de Felix Amador e Ivan Macias (libretista y compositor de la música), es impecable. Durante meses estuvieron trabajando con cada escena y con cada canción para que en su totalidad cuenten cada emoción y sentimientos de los personajes. Todas las canciones narran la historia, no hay coreografías o canciones que entorpezcan la acción, porque todo es parte de un todo”.

“Una compañía con más de 20 actores en el escenario nos permitía contar mejor la historia. Entre todos narramos el guion, no solo a través de los protagonistas. Es como una cadena donde todos hacemos accionar las poleas, que en este caso es la historia, el guion, y el entorno socio-político de esta historia que, en este caso, nos toca muy de cerca”, añade Barrios. “La escenografía está integrada con la historia, así como los actores están integrados con la escenografía, el montaje y puesta en escena integra lo humano y lo técnico para que la narración no se detenga y el viaje de Sira no haya hecho más que empezar”, concluye Barrios.