En Fuerteventura Centenares de cometas toman Las Grandes Playas de Corralejo

La Oliva, Fuerteventura, 10 de noviembre de 2023-. Ya es oficial, la 36ª edición del Festival Internacional de Cometas de Corralejo bate récord de participación y lo hace además con las condiciones ideales de viento y temperatura: cielos completamente despejados, rachas de 30 kilómetros por hora y hasta 500 cometas suspendidas en el aire sobre el Parque Natural de las Dunas de Corralejo como escenario de un vuelo inaugural en el que la protagonista ha sido una cometa con la forma de un llamativo zorro color rojo de más de tres metros de altura.



En el acto ha estado presente la corporación municipal de La Oliva al completo presidida por su alcalde, Isaí Blanco, encargado del vuelo oficial y el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, además de la consejera de Turismo, Economía Azul y Reserva de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa y la consejera de Nuevas Tecnologías, Carmen Alonso.

En palabras del alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, el éxito de este festival “es el resultado de la firme apuesta de las administraciones y el esfuerzo de la organización, logrando situarnos en el mapa a nivel internacional”. El primer edil destacaba además que a ese trabajo se une el entorno, “un parque natural en una de las mejores playas de toda Europa, el viento ideal para hacer volar las cometas, un clima envidiable mientras en el resto del continente hace frío y una increíble arena dorada.”





Para el concejal de Turismo del municipio, David Fajardo, se trata de un importante motor económico que repercute en toda la zona, “sin dejar de ser un festival sostenible y con una repercusión internacional espectacular, de hecho, hemos recibido numerosas llamadas de países extracomunitarios mostrando su interés por este evento.”

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, destacaba por su parte que el festival “consolida un destino no sólo de sol y playa, que, desde luego en noviembre ya es un gran atractivo, sino también de sostenibilidad ambiental y social, con la asistencia masiva de familias, de turistas, participantes y también residentes, con actividades que dinamizan el comercio local y la restauración y con novedades que mejoran esta cita año tras año.”



En el aire, cometas de grandes dimensiones se han mezclado con otras más pequeñas y dinámicas que no han parado de serpentear en el aire. Desde enormes animales de todos los colores pasando por personajes de dibujos animados, mariposas, brujas, astronautas, cangrejos o preciosas figuras geométricas que han convertido los cielos de Corralejo en un enorme lienzo natural. Centenares de figuras comandadas por los 210 participantes que han convertido esta edición en una de las de mayor participación.

Durante la jornada de hoy un centenar de escolares procedentes de los CEIP Tindaya, Bernabé, La Oliva, El Cotillo, Maria Castrillo, Lajares, Villaverde y Parque Natural se han convertido en maestros cometistas por un día aprendiendo a volar su propia cometa. se han convertido en maestros cometistas por un día aprendiendo a volar su propia cometa. corralejokitefest.com. El fin de semana prosigue con exhibiciones de cometas durante todo el día, además de talleres para todas las edades, conciertos y pasacalles y la novedad de este año, un espectáculo nocturno de drones para la noche del sábado. Tanto las inscripciones para los talleres como el programa de actividades están disponibles en la web oficial,

El Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, d el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Canarias en base al Fondo REACT EU y del programa europeo EcoTur2, proyecto perteneciente a Mac 2014-2020 Cooperación Territorial. Colaboran Naviera Armas y RIU Hotels and Resorts.



