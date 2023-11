Aforo completo en las Jornadas de Gastronomía y Nutrición ‘Cocina de Primera’ en el IES Puerto del Rosario

Además participó Carlota Villanueva, nutricionista, docente, empresaria, directora de una clínica y creadora de contenido para redes sociales, que ofreció un punto de vista médico a las jornadas.



El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, manifestó la importancia de celebrar estas jornadas en el municipio porque “de esta forma se convierte en punto de encuentro de cocineros de alto nivel, que a su vez aportan conocimientos y experiencia a los profesionales del sector y a los deportistas interesados en mejorar su alimentación”.



El concejal de Turismo y Deportes, Juan Jiménez, añadió que “estas sesiones de alta cocina han hecho las delicias de quienes han visto la evolución de la elaboración de muchos platos que están en el imaginario colectivo y que han seguido con mucho interés. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario estamos encantados de colaborar con el CD Caday, no solo por la visibilidad que dan al fútbol femenino, sino por la organización de estas jornadas que entroncan turismo, deporte y gastronomía”.



Por su parte, el presidente del CD Caday, Ayoze Sarabia, explicó que el objetivo de estas jornadas “es mostrar lo invisible, la gasolina de los deportistas y que los cocineros dominan. Estas jornadas son importantísimas para todos, para nuestros futbolistas, pero también para los jóvenes profesionales de la cocina”.



Por último, Pietro Epifani añadió que “lo importante es que los chicos que han asistido a la jornada aprendan que se pueden hacer muchas cosas en las cocinas y sobre todo comer bien. Hablamos de nutrición en el deporte, pero también de alimentación en la vida, que la gente sea consciente de lo que come en casa, de lo que come en un restaurante y de cómo hacer una compra”.