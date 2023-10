La Oliva inaugura espacio pionero en Canarias para recordar a los bebés fallecidos durante la gestación

El concejal de Cementerios, Luis Alba, destacó la importancia de este proyecto al decir: "Hoy celebramos la inauguración de un espacio único en Fuerteventura y en todo Canarias, destinado al recuerdo de las pérdidas perinatales, gestacionales y neonatales. Este espacio representa un hito importante para nuestra comunidad, y estamos emocionados de poder ofrecer un lugar de duelo y consuelo a todas las familias que lamentablemente han experimentado estas dolorosas pérdidas. Este proyecto se ha convertido en una realidad gracias a la colaboración y la iniciativa del equipo de matronas del Hospital Insular de Fuerteventura, quienes plantearon esta propuesta a principios de año. Hoy, estamos aquí para dar respuesta a esa propuesta y proporcionar un espacio donde las familias puedan compartir sus sentimientos y experiencias, sabiendo que no están solas en su dolor. Esperamos que este lugar se convierta en un refugio para muchas familias que han sufrido estas trágicas pérdidas, y que al compartir sus historias y apoyarse mutuamente, encuentren cierta solace en su dolor. Este espacio está dedicado a honrar la memoria de aquellos a quienes perdimos demasiado pronto y a ofrecer apoyo a quienes siguen enfrentando esta difícil realidad."

Ylenia Martín Rodríguez, matrona del hospital de Fuerteventura, compartió su perspectiva: "En nuestro hospital, contamos con un equipo dedicado a ofrecer apoyo en casos de duelo perinatal y neonatal. La idea de crear un espacio de recuerdo para estas pérdidas surgió un día en particular cuando acompañé a una madre en su proceso de duelo. A lo largo de mi carrera, he acompañado a muchas familias en situaciones similares, pero ese momento en particular me inspiró a pensar que Fuerteventura necesitaba un lugar donde las familias pudieran recordar a sus seres queridos perdidos. Mi formación en Cataluña me permitió conocer la iniciativa pionera de crear espacios conmemorativos dentro de los cementerios para que las familias que enfrentan este tipo de duelo puedan honrar la memoria de sus bebés de manera digna."

Por su parte, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, expresó su agradecimiento y resaltó el impacto que esta iniciativa podría tener en toda Canarias: "Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento a la matrona del Hospital de Fuerteventura y al concejal de Cementerios del Ayuntamiento de La Oliva por haber impulsado esta valiosa iniciativa de crear un espacio dedicado al duelo gestacional en el cementerio de La Oliva. Hoy, estamos aquí para inaugurar este espacio, y quiero destacar que consideramos que era tanto un deber como una responsabilidad moral hacia todas las madres que han enfrentado la trágica pérdida de sus bebés. Esta idea surgió gracias al esfuerzo y dedicación de las matronas, quienes aspiraban a convertir a nuestro municipio en un referente no solo en Fuerteventura sino también en toda Canarias."

Las familias que han vivido esta experiencia compartieron sus experiencias, subrayando la importancia de visibilizar y abordar este tipo de duelo en la sociedad. Esta iniciativa representa un paso fundamental para ofrecer apoyo a quienes lo necesitan y para quebrar el tabú que rodea a este tema sensible.