Luis García Montero impartirá la conferencia inaugural de la Feria del Libro de Fuerteventura

Como ensayista ha publicado libros y artículos sobre poesía europea contemporánea, como Un lector llamado Federico García Lorca (2016), así como ediciones críticas de Lorca, Alberti, Rosales y Barral y Las palabras rotas (Alfaguara, 2019). Asimismo, es autor de Mañana no será lo que Dios quiera (Alfaguara, 2009), biografía novelada del poeta Ángel González, que fue Libro del Año según el Gremio de Libreros de Madrid; de Una forma de resistencia (Alfaguara, 2012), y de las novelas No me cuentes tu vida (2012) y Alguien dice tu nombre (Alfaguara, 2014). Ha recogido selecciones de sus artículos en libros como La puerta de la calle (1997), La casa del jacobino (2003) y Almanaque del fabulador (2003). En 2016 se estrenó el documental Aunque tú no lo sepas, basado en su vida y su dimensión como escritor. En 2022 publicó Un año y tres meses en Tusquets. Desde 2018 es director del Instituto Cervantes.