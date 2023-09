Humorista Ángel Martín cierra en Lanzarote y Fuerteventura el 'Festival Reíslas'

En el citado show de 75 minutos de duración escrito tras sufrir hace siete años una crisis que le obligó a internarse en el ala de psiquiatría de un hospital madrileño, Martín se empeña en que nos demos cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estamos o no locos, sino a qué volumen suenan en nuestra cabeza las voces de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... para que la próxima vez que una de esas voces vuelva podamos burlarnos de ella.

El humorista y guionista, que comenzó su carrera en el mundo de la comedia en los años 90 y que se dio a conocer a través del canal Paramount Comedy, para posteriormente ser popularmente conocido por presentar el programa de humor 'Sé lo que hicisteis' en La Sexta junto a Patricia Conde, avanza que quien vaya a disfrutar de 'Punto para los locos' que no se imagine que acudirá a una sesión con un psiquiatra o un terapeuta. "Por el precio de la entrada creo que no. Pero voy a empezar a dejar un sombrero en el escenario por si alguien, al terminar el espectáculo, desea echar 50 eurillos más porque siente que ha sido como asistir a una de esas sesiones", bromea el artista que también condujo en 2014 y 2015 el espacio de divulgación científica 'Órbita Laika', en La 2 y que ha obtenido los TP de Oro en 2007 y 2008 al Mejor Presentador de programas de variedades y espectáculos.

Advierte que "hay muchas cosas que me hacen gracia, aunque suelen ser situaciones del día a día. Como he conseguido que en todas las facetas en las que trabajo incluyan el humor, las disfruto todas, pero quizá, la que más me fascina es la de monologuista. Supongo que es por el hecho de poder ver en tiempo real si una broma que me hizo gracia a mi mientras la escribía, también le hace gracia a otros cuando la escuchan".