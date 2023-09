Grupo Popular del Cabildo de Fuerteventura pide la comparecencia de Blas Acosta para que informe sobre los PICOS

Puerto del Rosario, 28 de septiembre 2023 .- El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha solicitado la comparecencia del vicepresidente y consejero de Infraestructuras, para que informe sobre la situación y previsión de los PICOS (Planes Insulares de Cooperación en Obras y Servicios de competencia Municipal) en el próximo pleno a celebrar el día 29 de septiembre.

Para el portavoz del PP, Claudio Gutiérrez: “A estas alturas, desconocemos en qué situación se encuentran, dado que por la prensa nos hemos enterado de reuniones con algún ayuntamiento, pero no hemos visto avance alguno en los Planes”. Así mismo recuerda que “Los PICOS son de gran importancia para la isla, puesto que con ellos los Ayuntamientos pueden ejecutar obras y servicios con las que cumplir con las competencias que tienen atribuidas por lo que es muy necesaria la coordinación y colaboración para que el presupuesto se ejecute correctamente y no se quede en las arcas del Cabildo, siendo los ciudadanos quienes se verían afectados al no recibir o recibirlo de manera deficiente, dichos servicios y no poder disfrutar de las obras a ejecutar”, ha declarado Gutiérrez

“ En dicha comparecencia esperamos del consejero que informe sobre las obras que han presentado los ayuntamientos, en qué grado de ejecución se encuentran los planes y las perspectivas que se tiene de cumplimiento de estos”, han manifestado los populares.

El Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios del periodo 2021-2024 está dotado con un importe de 61.640.568,57 € distribuido en las 5 anualidades.