Cabildo de Fuerteventura ofrece unas jornadas de prevención y sensibilización sexual con la ‘Psicowoman’ Isa Duque

“A veces pensamos que los jóvenes no se comunican, no socializan, y sí que lo hacen, lo que pasa es que lo hacen con otros códigos. Se han usado adjetivos muy injustos, cuando en realidad se trata de una generación muy resiliente. El lenguaje es muy importante. Es todo. No tenemos por qué hablar con sus palabras, pero al menos no demonizarlas”, puntualizó la también youtuber.