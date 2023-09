Baifo Extreme regresa con su octava edición este domingo en Tindaya

La entrega de dorsales se llevará a cabo el sábado 9 de septiembre en la tienda Dany Sport de Corralejo, en horarios de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. El domingo, el evento se desarrollará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con salidas de corredores élite a las 9:00 a.m. y estándar a las 9:30 a.m., con grupos de 60 corredores cada 15 minutos. La entrega de trofeos está programada para las 13:30 horas.