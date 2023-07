‘Sin ti no hay equipo’: lema de la campaña para promover el envejecimiento activo y saludable del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

El alcalde de Puerto del Rosario y responsable del área de Servicios Sociales, David de Vera, y la Gerente de la UTE Servicios Sociosanitarios Dánae-Sadaliar, Omaira Darias, presentaron este lunes, 17 de julio, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, la Campaña Municipal para promover el Envejecimiento Activo y Saludable, así como para crear conciencia y prevenir la soledad no deseada en las personas mayores, enmarcado en el ‘Programa de prevención, sensibilización e intervención comunitaria en el ámbito educativo y población mayor del municipio de Puerto del Rosario’ y que se desarrolla bajo el lema ‘Sin ti no hay equipo’.

