Inversiones del Estado para el agua tienen que llegar a Fuerteventura. Es lo justo, cuando que sí financian obras hidráulicas por todo el país, propone Isaí Blanco

"No es justo que el Estado destine fondos para paliar la sequía por todo el país, y no lo haga en la isla donde menos llueve de toda España. Si Fuerteventura me elige como senador, y nos dan a Coalición Canaria en las generales el mismo apoyo que hace un mes, podremos conseguir que estos fondos lleguen también a nuestra isla", expuso el candidato al Senado por Coalición Canaria, Isaí Blanco.