Fuerteventura.- Apañada en el Valle de la Cueva ya se hace bajo sombra de pérgola

No faltan primos lejanos y hermanos, padres e hijos. No falta el alcalde del pueblo, Matías, ni el concejal, apoyo en esta área de la ganadería, Fernando, impulsores de la pérgola y de los arreglos de la gambuesa, pesase a quien pesase, cumpliendo con lo prometido. No faltaban los Cabrera, ni Roque padre e hijo, ni Alfredo el joven como su padre algo más mayor, ni Ramón, ni las Mederos, Isabel y sus hijas, y por supuesto no faltaban los comisionados del ganado de Costa, el anfitrión Pedro Moseguez, y el colindante al norte, Tomás Acosta, ni siquiera faltaban los que ya no están y todos les recuerdan y nombran con el respeto que se ganaron a pulso y con trabajo.