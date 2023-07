En Fuerteventura humoristas Dani Rovira y Ángel Martín se suben al escenario del Palacio de Formación y Congresos

Por su parte, el humorista y guionista catalán Ángel Martín actúa el día 30 de septiembre, en una única función prevista a las 20:00 horas, para ofrecer su último show, ‘Punto para los locos’. En el espectáculo ’Punto para los locos’ Ángel Martín intentará que nos demos cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estamos o no locos, sino a qué volumen suenan en nuestra cabeza las voces de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no podamos evitar burlarnos de ella y poner en el marcador otro punto para los locos.

El show de Martín de alguna manera se inspira en una delicada experiencia vital vivida en 2017 cuando fue ingresado diagnosticado con un brote psicótico que acabó con el popular humorista en un psiquiátrico. Cuatro años después escribió el libro ‘Por si las voces vuelven’ contando su experiencia. De ese libro, un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero, se han publicado 15 ediciones y vendido desde entonces más de 300.000 ejemplares. Alrededor de ese sorprendente testimonio sobre la locura, se construye su divertido monólogo.

“Más que basado, es como si formara parte de la estela del libro. A raíz de escribirlo me di cuenta de que el uso de las palabras y la comedia es bastante potente si las combinas con intención de echar un cable. Hasta ahora, los monólogos los escribía con la intención de que fueran muy divertidos y ya está: que haya un número de bromas, que sea muy guay, nos riamos todos y a casa contentos. Pero a raíz de ‘Por si las voces vuelven’, me planteé si podría escribir un monólogo que, además de reírte mucho, también te pudiera servir de algo. Me apetecía jugar con eso, con la posibilidad de ver si se puede crear un monólogo que cuando salgas de verlo te haya hecho un par de clics en la cabeza”, explica el humorista y guionista que se dio a conocer a través del canal Paramount Comedy, para posteriormente ser popularmente conocido por presentar el programa de humor ‘Sé lo que hicisteis’ en La Sexta.

El ‘Festival Reíslas’ ofrece, en su primera edición, una programación de una quincena de humoristas muy heterogéneos y populares del panorama nacional del momento. David Cepo, Lalachus, Bertus, Ana Morgade, Luis Piedrahita, Ángel Martín, Eva Hache, Miguel Lago, Dani Rovira, Ger, Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes del show La Ruina, a los que se suman los canarios Kike Pérez y Omayra Cazorla, especialistas en el arte supremo de la comedia, integran la nómina de esta primera entrega de un festival que aspira en sus sucesivas ediciones a recorrer toda Canarias mostrando al público buena parte de los formatos cómicos que constituyen una fórmula de éxito que cuenta con millones de seguidores en nuestro país.