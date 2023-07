El Rancho de Ánimas de Tiscamanita, el secreto de una de las tradiciones más arraigadas de Fuerteventura

El profesor Bermúdez intentará acercar a las personas que acudan a escuchar la charla el fenómeno de los ranchos de ánimas y de pascua en general y, en particular, el caso concreto del de Tiscamanita. “Mi intención es mostrar el valioso patrimonio cultural que suponen los ranchos y hablar de su origen, bastante documentado en la mayoría de ellos, además de explicar la evolución que han sufrido a lo largo de los siglos”, avanza el investigador, que se remontará al origen de los ranchos procedentes de las cofradías de ánimas “que se crearon en la mayoría de las parroquias del Archipiélago a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, según se ha documentado ampliamente por muchos investigadores y publicaciones”, explicará.

El Rancho de Ánimas de Tiscamanita cuenta con más de dos siglos de antigüedad y es el único que mantiene su actividad de manera ininterrumpida en Fuerteventura. Como ocurre con todo el patrimonio inmaterial de una comunidad, la supervivencia no ha sido nada fácil y tiene nombre y apellidos. “En los doce ranchos que todavía perviven en el Archipiélago, su supervivencia es fruto de una serie de circunstancias que las han salvado, al igual que a nuestro rancho, de desaparecer”, comienza a relatar el profesor Bermúdez.

“En nuestro caso, no le afectó la emigración, porque siempre se garantizó el relevo. También ha sido decisivo el amor que nuestro pueblo ha tenido por conservar sus tradiciones. Por ello, también se ha recuperado y conservado la memoria de Manuel Velázquez Cabrera, ilustre majorero considerado uno de los padres de los Cabildos Insulares, nacido en el pueblo”.

Entre los aspectos curiosos de esta antigua procesión, el profesor Bermúdez detalla varias anécdotas. “Antes se recorría el pueblo completo a lo largo de toda la noche y se terminaba en la misa o función del día de la fiesta. Hoy, al ser el pueblo tan largo, se hace en dos zonas, alternando cada año. No se visitan todas las casas, sino aquellas que lo piden o lo acuerdan”. El Rancho dice: “Con las puertas abiertas y la luz encendida, así es como se recibe a la Virgen María”, describe el teólogo acerca del desarrollo del antiguo ritual.

Quizá el ritual más antiguo y llamativo es que cuando se llega a una casa determinada, y el Mayordomo pregunta: “¿Aquí se canta o se reza?” Y según conteste la vecina dueña de la casa, se canta una canción o se reza una oración. “Esto ocurre, porque a veces hay algún luto reciente y la familia no ve bien que se cante”, aclara el profesor. Y en algunos casos, la vecina dice: “Aquí se canta y se reza”. “Y el Rancho hace las dos cosas”, añade Bermúdez quien recuerda también que siempre viene después el brindis.

A pesar de su larga pervivencia, casi ininterrumpida en el tiempo, el Rancho de Ánimas de Tiscamanita ha sufrido una profunda transformación desde su nacimiento, en época del obispo Verdugo. “Nació como Cofradía de Ánimas en la parroquia de Tuineje en 1800”, se remonta Felipe Bermúdez. “Hacia 1878, ya empieza a llamarse Rancho de Ánimas y no Cofradía, y cambia de estar centrado en la parroquia de Tuineje a estar vinculado con la ermita de Tiscamanita. Y también empieza a centrar sus intervenciones en torno a la Virgen Inmaculada (copatrona de Tiscamanita) y no en las ánimas. En momentos determinados, incluso se llamaba Rancho de la Purísima”, explica el profesor, que anuncia que en su charla tratará de explicar más pormenorizadamente los motivos religiosos, económicos y sociales que motivaron estos cambios.

