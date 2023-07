CONTIGO Fuerteventura ve inaceptable que en residencia de mayores de Puerto de Rosario no haya un medico y falta de personal para atender a los usuarios de dicha residencia

Alicia Falcón Vaquero que lleva las aéreas de bienestar social e igualdad en el partido CONTIGO Fuerteventura le preocupa La muerte de una anciana, de 90 años con patologías previas, por covid ha supuesto un duro golpe para el Centro de Mayores de Puerto del Rosario que no habían registrado ningún fallecido por el coronavirus en pandemia, ni en las nuevas instalaciones ni en Casillas del Ángel.

También hablo del cambio que ha supuesto el traslado de los mayores de la Residencia de Casillas del Ángel al nuevo centro donde se encuentran en mejores condiciones aunque no hay aire acondicionado, lamento.

Además, se pronuncio sobre el cambio en la empresa adjudicataria de servicios. Hasta el 31 de diciembre operó CLECE y ya en 2023, entró a gestionar la infraestructura SERVEO a través de una nueva licitación en la que se mejoraron las condiciones salariales de los profesionales con respecto al anterior contrato aunque no se ha logrado paliar el déficit de profesionales.

