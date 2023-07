CONTIGO Canarias asegura que hay normas y fondos para hacer viviendas asequibles en Canarias

En la transición entre la gestión de fondos europeos, la llegada de una ingente cantidad de inversión, que no se está ejecutando, y que puede verse mermada ante la nueva era de la austeridad que anuncia Europa, de ahí que considere «importantísimo» que en esta coyuntura «la iniciativa privada y la pública se pongan de acuerdo para que ni un solo euro deje de ser ejecutado».

José Manuel Quintana ha subrayado que más de la mitad de las compras de vivienda las hacen en la actualidad «fondos de capital riesgo o personas ahorradoras cuyo dinero no está rentando en los bancos», pero se ha preguntado «qué pasa con las familias, con el fin último del significado de la vivienda, que es ser un hogar».

