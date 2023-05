Muere Tina Turner ,la Reina del Rock

Tina Turner.- No hay mejor definición para ella: la Reina del Rock and Roll. Nada menos.

Tina Turner murió el miércoles a la edad de 83 años, confirmó su representante.

«Tina Turner falleció pacíficamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza», se lee en el comunicado.

Con élla, el mundo perderá una leyenda musical y un modelo a seguir. Estuvo retirado durante muchos años y le diagnosticaron cáncer de colon en 2016.

Recibió un trasplante de riñón en 2017. Es difícil encontrar una cantante en la historia del rock tan influyente, popular y con una vida tan complicada.

«La lista de obstáculos es larga:

una infancia infeliz, rechazo, un matrimonio abusivo, una carrera estancada, colapso financiero, la muerte prematura de familiares y muchas enfermedades», dice en la introducción de sus memorias, Felicidad. ha nacido about you, que lanzó en 2021.

Pero siguió adelante, tropezó y se fortaleció para crear su propio estilo que allanó el camino para los cantantes de rock negros y muchas estrellas blancas.

Mick Jagger ideó su propia forma de controlar al público observando a Turner moverse por el escenario.

La lista de éxitos que cantó es larga: Proud Mary, River Deep, Mountain High; Que tiene que ver el amor o lo que es mejor.

También desafió las normas de género. En los años 60, cuando inició su carrera junto a Ike Turner, su presencia era volcánica, exuberante, una rara catarsis sexual para esos años, y menos para un cantante negro.

Allí empezó a crear un estilo propio, que heredó del gospel, el soul y el naciente rock.

Turner se regocijó y soportó las actuaciones, ocultando la tragedia de un matrimonio abusivo. Las torturas físicas y psicológicas a las que la sometió su marido Ike Turner desde 1962 la llevaron a intentar suicidarse.

Se tragó un puñado de pastillas y dijo que estaba «decepcionado» cuando se despertó.

Tina Turner y su esposo Ike filmaron alrededor de 1961 cuando formaban el dúo Ike y Tina Turner.

Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 y creció en Nutbush, Tennessee. – Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas, que fue trasladado a la sala de maternidad de mujeres de color del hospital del condado.

Madre Zelma fue amable con mi hermana, pero diferente conmigo. Sabía que élla nunca me amó.

Esta es una carga pesada para una niña pequeña”, escribe en sus memorias.



Cantó en el coro de la iglesia de su pueblo y se unió a la banda de Ike Turner a principios de los 60.

Ike inmediatamente vio el potencial de Tina y comenzó a usar su control físico y psicológico para tener éxito.

Mientras tanto, los éxitos comenzaron a llegar con canciones como A Fool in Love. Pero el punto fuerte de la pareja eran los directos, donde Tina, como luego confesó, desató toda su rabia contra la opresión que vivía lejos de los focos.

Ya en los años 70, Ike y Tina Turner se convirtieron en los teloneros favoritos de las estrellas del rock blanco.

El dúo y su banda precedieron a las actuaciones de los Rolling Stones, Elton John o The Who. No había mejor programa para energizar a la gente.

A fines de la década de 1970, Tina se divorció.

Por un lado, se sintió aliviada, pero por otro lado, tuvo que empezar de nuevo porque los asuntos legales de Ike estaban muy cerrados y puso todas las trabas para evitar que retomara su carrera.

En aquellos años difíciles recibió el apoyo de David Bowie o Keith Richards, quienes la adoraban.

Y en los años 80 renació. Cambió el sonido, se adaptó a los tiempos y entregó canciones pop espumosas que llegaron a lo más alto de las listas de éxitos.

El álbum Private Dancer (1984 ) la convirtió en una estrella aún más grande.

Más tarde lanzó Break Every Rule (1986) y Foreign Affair (1989), que incluía el exitoso sencillo The Best.

Tina Turner se adaptó a los tiempos y se metió en el sintetizador de los 80, pero aportó con sus cuerdas vocales dañadas y hambrientas y directos donde el escenario parecía arder.

Entonces la imagen de élla, vestido con un traje de cuero ligero, con piernas largas en tacones altos y un cepillo de gato, se volvió icónica

Turner también estuvo presente en películas. Interpretó a Acid Queen en la versión cinematográfica de Tommy de Ken Russell, la ópera rock de The Who, y protagonizó Mad Max 3. Beyond the Thunderdome, 1985.

En 1993 su popularidad vuelve a experimentar un nuevo auge con el estreno de la película basada en su vida What’s Love Got To With It (Tina en España).

Angela Bassett, la actriz que interpretó a la cantante, fue nominada al Oscar.

Bassett se despidió de Turner horas después de que se anunciara su muerte: «Es un honor haber conocido a Tina Turner.

Estoy orgullosa de ayudar a mostrárselo al mundo».

Así que hoy, mientras lamentamos la pérdida de esta voz y presencia icónicas, nos dio más de lo que podríamos haber pedido: nos dio todo su ser.

Y Tina Turner es un regalo que siempre es «solo lo mejor». Ángeles, cantad por vuestro descanso… Reina” dice Angela Basset.