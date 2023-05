Der passende Dünger für jede Pflanze

Münster (Mai 2023) – Nicht nur Menschen und Tiere brauchen verschiedene Nährstoffe, auch Pflanzen reichen Wasser, Luft und Licht nicht aus, um sich gesund zu entwickeln. Da jede Pflanze unterschiedliche Bedürfnisse hat, gibt es eine Vielzahl an Düngern, die exakt auf die individuellen Anforderungen angepasst sind. Doch welcher Dünger ist der richtige für die eigenen Pflanzen? Was ist der Unterschied zwischen organischen und mineralischen Düngern? COMPO gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema Düngen.

Die notwendigen Nährstoffe In der Natur zersetzen Bodenlebewesen bereits abgestorben Pflanzenteile. Dadurch werden Nährstoffe freigesetzt, die den Pflanzen wiederum zur Verfügung stehen. Laub sorgt für ein großes Stickstoffangebot, was vor allem für die Photosynthese sowie die Bildung von unterschiedlichen Aminosäuren oder Enzymen wichtig ist. Die Pflanzen benötigen jedoch eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Neben Stickstoff sind vor allem Kalium und Phosphat zentral für die Pflanzengesundheit. Während Kalium unter anderem die Widerstandsfähigkeit verbessert, ist Phosphat beispielsweise wichtig für die Bildung von Früchten und Blüten. Pflanzen benötigen zudem die Sekundärnährstoffe Magnesium, Schwefel und Calcium. Auch verschiedene Mikronährstoffe wie Eisen oder Zink dürfen nicht fehlen, es reichen jedoch geringere Mengen. Vor allem im Kübel, in welchem der natürliche Prozess nicht in der erforderlichen Ausprägung stattfinden kann, ist die Versorgung mit all diesen Nährstoffen auf dem natürlichen Weg zu gering. Deshalb ist eine regelmäßige Düngung unabdingbar. Organischer und mineralischer Dünger Organische und mineralische Dünger lassen sich anhand der chemischen Verbindung unterscheiden. Bei erstgenannten handelt es sich um Dünger, deren Bestandteile rein pflanzlich oder tierisch sind. Die Nährstoffe sind jedoch nicht direkt für die Pflanze verfügbar. Mikroorganismen im Boden zersetzen den Dünger langsam und schonend, sodass der Nährstoffbedarf der Pflanzen gestillt wird. Bei vielen organischen Düngern handelt es sich deshalb um Langzeitdünger. Mineralische Dünger überzeugen hingegen mit einer deutlich schnelleren Wirkung. Die Nährstoffe sind in Form von Salzen enthalten, die sich im Boden auflösen und den Pflanzen direkt zur Verfügung stehen. Zudem gibt es auch organisch-mineralische Dünger: Bei dieser Mischform handelt es sich um einen organischen Dünger, der zusätzlich weitere Nährstoffe in mineralischer Form enthält. Welcher Dünger eignet sich für welche Pflanze? Viele Gartenpflanzen brauchen nicht nur dieselben Nährstoffe, auch die Konzentration unterscheidet sich nicht wesentlich. Aus diesem Grund sind Universaldünger im Garten gut geeignet. Es gibt allerdings auch Pflanzen, bei denen ein Spezialdünger die bessere Wahl ist. Tomaten zählen beispielsweise zu den Starkzehrern und brauchen deshalb neben größerer Mengen Stickstoff und Kalium vor allem Calcium. Im Gegensatz dazu ist dieser Nährstoff bei Hortensien und anderen Moorbeetpflanzen eher schädlich. Zu den Schwachzehrern zählen Kräuter. Bei ihnen regt ein Überangebot an Nährstoffen zwar das Wachstum und die Blattbildung an, allerdings auf Kosten des Aromas. Ein Kräuterdünger ist entsprechend an den geringeren Bedarf angepasst, während ein Hochbeetdünger sowohl für stark- als auch für schwachzehrende Pflanzen geeignet ist. Mediterrane Pflanzen benötigen ebenfalls einen Spezialdünger, der vor allem Phosphat und Kalium enthalten sollte.

Des Weiteren gibt es Dünger, die speziell beim Mangel eines bestimmten Nährstoffes helfen. Gelbe Blätter können zum Beispiel ein Hinweis auf einen Eisenmangel sein. Ein Einzelnährstoffdünger sorgt schnell für Abhilfe, sodass die Pflanze wieder in sattem Grün erstrahlen kann und auch in Spezialdüngern für Zimmerpflanzen ist der Mikronährstoff wichtiger Bestandteil. Es ist daher empfehlenswert, sich über die Bedürfnisse seiner Pflanze genau zu informieren und den richtigen Dünger auszuwählen. COMPO steht bei der Wahl des passenden Düngers beratend zur Seite. Tipps für die richtige Düngung Damit die Pflanzen die Nährstoffe des Düngers optimal aufnehmen können, sollten wichtige Hinweise beachtet werden: Im Garten empfiehlt es sich morgens oder am frühen Abend an einem bedeckten und regenfreien Tag zu düngen. Vor allem eine Düngung in der Mittagssonne ist zu vermeiden. Nach der Düngung zudem auf eine ausreichende Wasserversorgung achten – bei einem Flüssigdünger, der beim Gießen ausgebracht wird, wird die Pflanze direkt beim Düngen mit dem notwendigen Wasser versorgt. Während ein Festdünger in der Regel beim Einpflanzen oder im Frühjahr angewendet wird, eignen sich Flüssigdünger besonders gut für die kontinuierliche Nährstoffversorgung in der Wachstumsphase der Pflanzen. Beim Gebrauch immer die Anwendungshinweise beachten, damit es nicht zu einer Über- oder Unterdüngung kommt. So steht einem schönen und vitalen Pflanzenwachstum nichts mehr im Weg.

Bio-Dünger für jede Pflanze 1. COMPO BIO Blaudünger Mit dem neuen BIO Blaudünger gelingt COMPO eine Produktinnovation: Die von Hobbygärtnern geschätzten Eigenschaften des COMPO Gartendünger Blaukorn® werden beim Blaudünger in Bioqualität übertragen. Der Universaldünger versorgt Gartenpflanzen, Obst und Gemüse mit allen wichtigen Nährstoffen und ist noch einfacher in der Anwendung als das Original. Das überzeugt auch die Experten-Jury des vom BaumarktManagers ausgerufenen Wettbewerbs „Produkte des Jahres“, die den COMPO BIO Blaudünger als Sieger in der Kategorie Garten kürt. 2. COMPO BIO Hochbeetdünger Die ausgewogene Nährstoffformulierung des neuen COMPO BIO Hochbeetdüngers sorgt für vitale Pflanzen und eine reiche Ernte im Hochbeet und Gewächshaus. Sowohl stark- als auch schwachzehrende Obst- und Gemüsepflanzen bietet der organische Flüssigdünger optimale Wachstumsbedingungen. 3. COMPO BIO Grünpflanzen- und Palmendünger Der neue COMPO BIO Grünpflanzen- und Palmendünger stellt die optimale Nährstoffversorgung für alle Grünpflanzen und Palmen im Haus und Freiland sicher. Die zu 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffe fördern einen kräftigen und vitalen Wuchs und verleihen den Pflanzen durch den Magnesium- und Eisenanteil eine intensive Grünfärbung. 4. COMPO BIO Kräuterdünger Ob Rosmarin, Thymian oder Basilikum – der COMPO BIO Kräuterdünger ist die passende Wahl für die Pflege von Gewürzpflanzen und Heilkräutern. Die natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffe fördern einen gesunden Wuchs sowie ein intensives Aroma der Kräuter ab der ersten Anwendung. 5. COMPO BIO Mediterraner Pflanzendünger Insbesondere im Pflanzkübel ist das Nährstoffangebot begrenzt. Da vor allem die Blüten- und Fruchtbildung kräftezehrend ist, benötigen mediterrane Pflanzen eine entsprechende Nährstoffversorgung. Die ausgewogene Formulierung des COMPO BIO Mediterraner Pflanzendüngers ist optimal auf die Pflanzenbedürfnisse abgestimmt: Stickstoff regt das vegetative Wachstum an, Kalium und Phosphat sorgen für eine üppige Blütenbildung und gesunde Früchte. 6. COMPO BIO Tomaten Langzeit-Dünger mit Schafwolle Der COMPO BIO Tomaten Langzeit-Dünger mit Schafwolle ist ein organischer Naturdünger, der Tomaten und andere Gemüsearten wie Kartoffeln, Gurken oder Zucchinis mit nur einer Anwendung fünf Monate lang mit Nährstoffen versorgt. Aufgrund des Schafwollanteils zeichnet sich der Dünger zusätzlich durch eine hohe Wasserspeicherfähigkeit aus und verbessert das Bodenleben. 7. COMPO BIO Rhododendron- und Hortensien Langzeit-Dünger mit Schafwolle Zu den COMPO BIO Schafwolldüngern zählt ebenfalls der COMPO BIO Rhododendron- und Hortensien Langzeit-Dünger mit Schafwolle . Die Quellwirkung der Schafwolle lockert den Boden auf und fördert die Humusbildung. Das erhöht die Regenerationsfähigkeit von Rhododendren, Hortensien und anderen Moorbeetpflanzen. Zudem ist die Nährstoffzusammensetzung des Naturdüngers an diese Pflanzen angepasst und versorgt sie optimal für bis zu fünf Monaten.