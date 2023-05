31 Mayo, Día Mundial sin Tabaco

El cáncer de boca es el más frecuente de todos los tumores de cabeza y cuello, que ocupan el lugar 13 de las neoplasias malignas en México. Tiene alta mortalidad, debido a que 70% de los pacientes llega a las instituciones en etapas avanzadas (1), lo que impacta negativamente en la tasa de supervivencia.



Los cánceres de boca y garganta son cánceres que se originan en los labios, el techo, los lados o el suelo de la boca, la lengua, las amígdalas o la parte posterior de la garganta.



De acuerdo con el Dr. Joshua J. Kain, otorrinolaringólogo, oncólogo quirúrgico de cabeza y cuello y cirujano plástico reconstructivo del Hospital Houston Methodist, "para diagnosticar este tipo de cánceres es necesario una biopsia. Además de que para determinar el tamaño del cáncer o hasta qué punto se ha diseminado, es importante que se realizan diversas pruebas de diagnóstico por imagen, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones."



Respecto a los principales signos de la enfermedad el Dr. Kain explicó que, "probablemente el signo más revelador de un cáncer de boca, lengua o garganta es presentar un área dolorosa o una úlcera que no desaparece después de cuatro a seis semanas. Los otros signos que lo acompañan son el crecimiento de un área o el aumento del dolor en un lugar específico, sangrado que no se puede explicar de otra manera o dificultad para tragar. Esas son las razones más comunes."



Agregó que, "los principales factores de riesgo de los tumores malignos de lengua y garganta son: consumo de tabaco, consumo de alcohol e infección por virus del papiloma humano (VPH). Históricamente, el consumo de tabaco y alcohol son las principales causas principales de cáncer de garganta y boca. Pero en realidad, los cánceres relacionados con el VPH ya han superado la cantidad de cánceres relacionados al tabaquismo en países desarrollados como los Estados Unidos."



Es bien sabido que el consumo de tabaco causa muchos cánceres de boca y garganta. El hábito del tabaco incluye fumar cigarros o pipa; masticar tabaco o betel (una mezcla de sustancias que incluye el tabaco, también llamada paan); y el tabaco-dipping, que se deposita entre el labio y la encía.



En Estados Unidos, por poner un ejemplo, fumar (especialmente más de 2 paquetes al día) es el principal factor de riesgo relacionado con el tabaco para el cáncer de boca y de garganta. Fumar puros también puede aumentar el riesgo, así como el hecho de fumar en pipa ya que este puede ocasionar cáncer de labios, los cuales están en contacto con el humo de la pipa.



Masticar o aspirar tabaco aumenta en un 50% el riesgo de desarrollar cáncer en las mejillas, las encías y la superficie interna de los labios, donde el tabaco tiene más contacto.



"Masticar tabaco tiene todos los riesgos del humo del cigarrillo y, en algunas formas, es más probable que cause ciertos tipos de cáncer de cabeza y cuello."



A la pregunta expresa sobre si una persona que tiene cáncer de boca o lengua necesariamente tendrá cáncer de garganta o viceversa, el especialista aseguró que, "desafortunadamente una persona puede tener ambos tipos de cáncer, especialmente si es por consumo de tabaco ya que el humo va a golpear todas esas superficies. Y así, los pacientes que tienen cáncer en un área de la boca tienen una mayor probabilidad de tener cáncer en otras áreas también."



Menos invasión, más innovación

Siempre a la vanguardia, el Dr. Kain explicó que para el tratamiento de este tipo de cáncer en el Hospital Houston Methodist, actualmente, hacen uso de la cirugía robótica, la cual "tiene la gran ventaja de que ya no tenemos que hacer una gran incisión externa para llegar a los tumores en áreas difíciles. Esto nos permite hacer cirugías que en algún momento habrían significado dividir la mandíbula de alguien o hacer grandes incisiones en la cara que ahora podemos hacer estrictamente a través de la boca usando instrumentos robóticos."



Explicó que, "el programa de cirugía robótica de cabeza y cuello comenzó hace aproximadamente un año y medio, "y poco a poco lo hemos desarrollado; es importante decir que fue el primero de su tipo en el Hospital Houston Methodist y el segundo programa de cirugía robótica en todo Houston, porque utiliza el sistema Da Vinci robótico de puerto único; en ese tiempo hemos realizado alrededor de 20 de estas operaciones."



Sobre el perfil del paciente para ser candidato a este tipo de cirugía el Dr. Kain dijo que, "deben tener tumores en lugares en los que el robot es realmente necesario, por lo que no todo tipo de cáncer de boca y garganta es candidato a la cirugía robótica. En general, los pacientes que tienen cánceres de lengua y de la base o parte posterior de la misma relacionados con el VPH son los que más se benefician de la cirugía robótica."



Sobre las recomendaciones de cuidados para aquellos pacientes que tienen cáncer de garganta y lengua, el especialista del Hospital Houston Methodist explicó que, "la primera recomendación es buscar ayuda temprana y no demorar la atención, porque el tratamiento de los cánceres de boca y garganta realmente depende de cuándo se detectan. La segunda recomendación es que sean vistos por alguien que tenga especialización en cáncer de cabeza y cuello, ya que serán los que diagnostiquen de manera oportuna y con mayor precisión el tipo o subtipo de tumor."



Para finalizar el Dr. Kain aseguró que en el Hospital Houston Methodist, "contamos con todo el espectro de atención en términos de cáncer de cabeza y cuello, por lo que podemos proporcionar todo lo necesario, desde los aspectos quirúrgicos hasta los temas del habla y la deglución. Existen además, terapeutas del habla que trabajan en estrecha colaboración con nosotros para rehabilitar a los pacientes después de estas cirugías, con el objetivo de que no sólo se curen del cáncer, sino que retomen su vida lo más cercano posible a lo normal, después de estos tratamientos."

Fuentes:

1-