Lloret destaca las “cifras históricas” de su gestión al frente del Cabildo de Fuerteventura

“Frente a los anuncios de que el Cabildo estaba paralizado y que no íbamos a pagar a los proveedores, podemos demostrar con datos, que se ha liquidado el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, a fecha de 22 de febrero, como nunca se había hecho” , afirmó el presidente anunciando además que, tras haber incorporado “todas las obligaciones de pago pendientes” del pasado año y que suman casi 30 millones de euros, “ya se está procediendo al pago, antes de lo que nunca se había hecho, teniendo en cuenta que ha habido años en los que se ha esperado incluso a julio para tramitar estas deudas. Lo que significa que, no solo este Cabildo no se ha paralizado, sino que navegamos a mayor velocidad de crucero”, resaltó.