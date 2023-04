El PP lamenta que el Gobierno de España confirme su intención de tirar el Hotel Tres Islas

quiera tumbar una concesión administrativa que se dio al Hotel Tres Islas y en vigor hasta 2037 a pesar de haber pagado una multa por más de 10.000 euros y no superar el 10% del volumen edificatorio tal y como establece la Ley de Costas”, asegura el presidente del PP de Fuerteventura, Fernando Enseñat.

Una vez analizada la propuesta de resolución del Ministerio de Transición Ecológica podemos llegar a la conclusión de que el Gobierno de Canarias hasta el 17 de febrero de 2023 no se dirigió a la Secretaría de Estado de Política Territorial para advertirle del conflicto de competencias existentes entre Canarias y el Gobierno de España, a pesar de que el Estatuto de Autonomía de Canarias nos otorga la competencia en Costas desde 2018 y desde enero de 2023 las competencias están transferidas al Gobierno de Canarias”, recuerda Enseñat. “Como el PP lleva mucho tiempo advirtiendo, el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres vuelve a engañar a los trabajadores del Oliva Beach y Tres Islas, y mira para otro lado ante un Gobierno de España que ha puesto el acelerador para tirar el hotel Tres Islas; lo que demuestra, una vez más, que la única intención del Gobierno de España es derribar los hoteles y que el silencio cómplice y la dejación de funciones del gobierno del Señor Torres, permiten este castigo a los trabajadores, al municipio de La Oliva y a Fuerteventura”

El PP lamenta además el triple discurso del PSOE porque “en Fuerteventura dicen una cosa, en Canarias otra mientras en el Gobierno de España siguen empeñados en traer la piqueta. Son nuestras competencias y exigimos que se revoque dicha resolución, porque nos tememos que se pare por ser año electoral y, después, sigan adelante con sus intenciones de derribar el hotel como pasó en el año 2019 cuando Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de España, prometió una solución que no ha llegado nunca”, exige Enseñat.

El Cabildo no presentó alegaciones

Además, a pesar de las numerosas mociones presentadas en el Cabildo de Fuerteventura para pedir que el Cabildo se personara y alegara en el trámite tanto del Hotel Tres Islas como del Oliva Beach, la “consejería de Ordenación del Territorio, que toda la legislatura ha dependido del mismo consejero y hoy presidente del Cabildo, no presentó alegaciones en el trámite de audiencia. Exigimos que el Cabildo se persone y presente recurso a esta resolución porque está en juego el futuro de muchas familias”, exige la candidata al Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León. “Le volvemos a pedir que cese el circo y se centre en lo importante”.

