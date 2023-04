Blas Acosta (Psoe ): “No vamos a permitir la demolición de Hotel Tres Islas”

Blas Acosta afirma que desde el PSOE de Fuerteventura no vamos a permitir la demolición del Hotel Tres Islas de Corralejo y así ha sido trasladado a quien corresponde, recordando que en virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias las competencias de Costas son de la Comunidad Autónoma así que “agradecemos todas las propuestas de resolución pero las resoluciones las adoptaremos en el Archipiélago, y desde luego en este asunto no se tomará ninguna decisión sin contar con Fuerteventura”. El candidato del PSOE al Cabildo de Fuerteventura subraya que “lo dije y firmé hace 5 años cuando era Vicepresidente y Consejero de Turismo, lo ratifiqué hace dos siendo Presidente en varias reuniones con los trabajadores, la empresa y el ayuntamiento, reclamando entonces además las competencias de Costas para Canarias, y sigo manteniendo hoy, cuando ya tenemos las competencias transferidas que no vamos a permitir la demolición porque es una cuestión que afecta directamente al presente y futuro de Fuerteventura, a nuestro modelo de Isla, y también por respeto a nuestro pasado, no debemos olvidar de donde venimos”. “Nadie puede poner en cuestión el compromiso y la apuesta del PSOE por la sostenibilidad, la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático”, ha seguido diciendo Blas Acosta, “en esta legislatura hemos avanzado más que en los últimos veinte años, planificando las estrategias azul y circular e incluso incrementando el suelo y las aguas protegidas de nuestra isla, y el reto que tenemos por delante ahora es hacer compatible la conservación de nuestros valores naturales con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los que vivimos aquí, en equilibrio y con sentido común”. Cuando se construyó este hotel, señala Blas Acosta, “ni siquiera estaba declarada la protección del entorno y fue precisamente gracias a esta iniciativa entre otras, que nuestra Isla ha podido convertirse en uno de los destinos turísticos más competitivos y respetuosos con el medio ambiente del mundo, tenemos que estar orgullosos, y sí, queda camino por hacer, pero no debemos permitir que nadie ensombrezca este logro colectivo ni nuestras perspectivas de futuro”. “¡Ya está bien!, ha querido concluir Blas Acosta, “el expediente lleva demasiado tiempo en un limbo que mantiene en la incertidumbre a la empresa, a los trabajadores y a las administraciones locales de la Isla”, añadiendo que “si soy presidente del Cabildo no pienso consentir tanta demagogia, arbitrariedades y esta falta de decisión que solo frenan las posibilidades de que Fuerteventura pueda desarrollarse, tenemos el mismo derecho que las demás islas y ya hace tiempo que somos mayores de edad como Isla”.