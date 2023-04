Asofuer insta al Gobierno de Canarias a tomar las riendas en la gestión de Costas sin tutelas del Estado

En palabras de Antonio Hormiga, presidente de ASOFUER, esta propuesta es otra prueba del “acoso” de Costas en Madrid hacia la cadena RIU, pues no hay base para entender que el Ministerio pretenda retener “la competencia sobre el otorgamiento de las concesiones de la Transitoria Primera de la Ley de Costas”, apunta el documento. “Si el Ministerio consideraba que le corresponde la competencia para otorgar esas concesiones, debería haber introducido esa salvedad en el Real Decreto de traspaso, cosa que no hizo, y no podemos estar subyugados a unas decisiones arbitrarias; debemos jugar todos con las mismas reglas de juego, si no es así seguiremos con la inseguridad jurídica en posibles acciones que se realicen en nuestras costas”.