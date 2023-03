Un año para el centenario del destierro de Miguel de Unamuno a Fuerteventura

“Unamuno puso Fuerteventura en el mapa cultural europeo”, ha declarado el presidente del Cabildo, Sergio Lloret. “Es innegable la profunda huella que Unamuno dejó en la Isla en los cuatro meses que duró su exilio. Una huella que se dio en ambas direcciones, tal y como evidencia la obra posterior del autor. De esa relación impuesta surgió un idilio con Fuerteventura y sus gentes”, ha añadido. “El año que viene homenajeamos a una de las primeras figuras que supieron ver la hermosura de la isla más allá de su aridez”.





Entre los actos que la Consejería de Cultura está organizando para conmemorar el centenario, se incluye un Congreso Internacional de ‘Unamuno en Fuerteventura’ en el que participarán catedráticos, investigadores y expertos en el autor bilbaíno, que abordarán desde distintas perspectivas los aspectos más importantes de su vida y obra durante su estancia en la Isla.





También se han previsto trabajos de restauración y acondicionamiento del monumento a Miguel de Unamuno ubicado en Montaña Quemada, obra del escultor Juan Borges, bocetada por el pintor Juan Ismael, así como la reinterpretación y revisión de la Casa Museo Unamuno, con el objetivo de renovar la propuesta museológica de la que fuera residencia del escritor en Fuerteventura.





Otra de las actividades que desde Cultura se están organizando es un ciclo de cine contemporáneo durante el que se proyectarán largometrajes, cortos y documentales sobre el escritor.





También se organizarán distintas rutas y recorridos sigan los pasos que dio Unamuno por la isla de Fuerteventura, así como diversas actividades formativas y pedagógicas en los centros educativos de la Isla para acercar la figura del escritor vasco a los jóvenes.





100 años del destierro





Unamuno recibió la noticia del destierro el 20 de febrero de 1924, y el 14 de marzo puso por primera vez el pie en Fuerteventura. Castigado por el régimen de Primo de Rivera, el escritor llegó cargado de prejuicios y se encontró con “un paisaje triste y desolado”. Sin embargo, con el tiempo aprendió a ver más allá y encontró hermosura y un remanso de paz.





En una carta a Carlos Esplá, político republicano y periodista, reconocía su aprecio por una isla que es “un verdadero sanatorio” donde vivió, según sus propias palabras “los días más entrañados y más fecundos” de su vida de luchador por la verdad.





En los cuatro meses que duró su estancia, entabló amistad con los habitantes de la isla, se fue de pesca, hizo nudismo, paseó por los pueblos, montó en camello, sosegó sus inquietudes y escribió. La huella que la Isla dejó en el autor es palpable en dos obras: ‘De Fuerteventura a París’ y ‘Alrededor del estilo’, dos de las más importantes de su obra literaria.





En una carta a Ramón Catañeyra, vecino de Fuerteventura, escribió: "Me preocupa mucho esa isla, me preocupa mucho lo que tengo que hacer para pagarle mi deuda de gratitud. Lo que he de escribir sobre ella en una obra que aspiro a que sea una de las más duraderas de mi tierra nativa. ¡Ah! ¿Cuándo volveré a ver esas peladas montañas desde la mar en una barquita de Hormiga? ¡Qué raíces echó ahí mi corazón!"