Coalición Canaria : Fuerteventura ha estado fuera de la realidad del Gobierno de Canarias por falta de interés en preservar nuestro territorio y cuidar de nuestra gente”

Los diputados de CC enumeran la cantidad de reclamaciones que no han sido atendidas en esta legislatura nefasta y lamentan el maltrato del PSOE hacia las islas no capitalinas

“Desde el minuto cero de esta legislatura hemos comprobado que este gobierno no ha querido atender a Fuerteventura, prueba de ello, es que no estamos en el órgano de gobierno, no hay un consejero después de 26 años que tome las decisiones cada semana y reivindique las demandas de la isla Fuerteventura”, por lo tanto, Mario Cabrera, considera que “ha sido un gobierno que nos ha ignorado y aunque ellos viven en otra realidad, nos hemos encargado de decirles cuáles son los problemas que tiene Fuerteventura y han mirado para otro lado”.

“Y en Vivienda, presumen de un plan de vivienda, pero no engañan a nadie, porque de los 2,7 millones de euros para Vivienda Pública en Fuerteventura, han desaparecido 2 millones y el resto lo dejan morir. Así engordan los presupuestos destinados para la isla, sabiendo que ese dinero no va a llegar. No por falta de demanda, sino por la necesidad de rehabilitar viviendas públicas que lo necesitan como son las 90 viviendas en Puerto del Rosario o las 40 viviendas en Gran Tarajal. Reivindicaciones que se han trasladado a la consejería correspondiente y no han hecho nada”.