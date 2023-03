CC Antigua denuncia la irresponsabilidad de un alcalde que no se presenta al Pleno en el que se aprueban los presupuestos

Nairobi Mesa: “Antigua no se merece un alcalde que no da la cara en el Pleno más importante del año y que no justifica su ausencia cada vez que tenemos una sesión importante”

Coalición Canaria Antigua lamenta la irresponsabilidad de un alcalde que no se presenta al Pleno más importante del año, el de la aprobación de los presupuestos de 2023. La portavoz de CC en el Ayuntamiento de Antigua, Nairobi Mesa, denuncia que “no sólo convoca un Pleno de forma extraordinaria para aprobar los presupuestos, con el poco margen de tiempo que nos deja para poder estudiarlo, sino que lo hace tarde, cuando tenían que haberse aprobado desde el pasado mes de diciembre. Pero lo más alarmante es que evade sus responsabilidades y ni siquiera se presenta al Pleno para defender sus presupuestos”.

Nairobi Mesa prosigue advirtiendo de que “este señor no da la cara cada vez que tiene una sesión plenaria importante, pero es que esta vez ni se ha molestado en justificarse, alegando que se encontraba de viaje. Es bochornoso que anteponga cualquier cosa a sus responsabilidades como alcalde”

“No entendemos cómo este señor tiene la desfachatez de presentarse nuevamente a la alcaldía. El municipio de Antigua no se merece un alcalde que no se presenta a los plenos y que no justifica su ausencia cada vez que tenemos una sesión trascendente”, explica Nairobi Mesa.

“No tiene un proyecto sólido para el municipio, sino políticas mediocres y cortoplacistas, y se dedica a duplicar partidos en festejos en lugar de otras áreas prioritarias”

Los presupuestos municipales son el documento más importante y la piedra angular de la administración. “El que no se presente para defenderlos no hace sino demostrar que no cuenta con un proyecto sólido para el municipio de Antigua. En lugar de eso, continúa con políticas cortoplacistas que no solucionan los problemas del municipio, sino que los parchea, llevando a Antigua a hundirse y no avanzar al ritmo que merece”, continúa la portavoz nacionalista.

“Tampoco tiene en cuenta los ruegos, preguntas y propuestas que le hacemos desde la oposición. Lo que es una falta de respeto, no sólo a nosotros como grupo político, sino a los vecinos y vecinas que no se merecen un alcalde que huye, no debate sus presupuestos y presenta unas cuentas que poco tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía”.

La concejala de CC denuncia, además, que “el proyecto de este grupo de gobierno es de charanga y pandereta. ¿Cómo es posible que se duplican las partidas destinadas a festejos y se den de lado otras áreas que son prioritarias y que realmente preocupan a la ciudadanía? Esto demuestra cuales son los intereses del grupo de gobierno. No son las necesidades de las personas, precisamente”.

“¿Cómo le explicamos a las familias con problemas para llegar a fin de mes que lo que realmente importa al alcalde son los festejos? Sin perspectiva de futuro, con políticas mediocres y sin proyectos concretos”, añade Nairobi Mesa.

“Tampoco es de recibo que engañen a la ciudadanía afirmando que han incrementado en un 96% las inversiones para el mantenimiento de infraestructuras públicas. Esto es porque en el ejercicio anterior no pusieron ninguna partida y lo hicieron posteriormente con remanentes de tesorería. La partida era prácticamente cero y ahora sólo están poniendo 700.000 euros”.