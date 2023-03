Blas Acosta: “tres tramos del Eje Norte-Sur en una sola legislatura evidencia con hechos nuestra capacidad de gestión”

Blas Acosta valora muy positivamente la coordinación entre diferentes Departamentos y Consejer í as del Gobierno de Canarias, y subraya muy especialmente el trabajo realizado por el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana, y el Director General de Lucha contra el Cambio Clim á tico, Jos é Domingo Fern á ndez, dos cargos p ú blicos majoreros que entendieron desde el primer minuto el reto y han logrado resolver y avanzar en una sola legislatura lo que durante en má s de una d é cada no supieron o no quisieron hacer los sucesivos gobiernos de CC y el socio al que auparon a presidente del Cabildo, Sergio Lloret .