Alexis Alonso: “Lloret retrasa los trámites y remite a Pájara los informes para el rodaje de Los Anillos del Poder

En primer lugar, “es grave que Lloret confunda a la población y asegure que la productora no ha desistido de grabar en Fuerteventura y que el expediente siga en trámite. Algo que es falso, ya que solicitaron permisos para poder grabar la serie del 14 de febrero al 31 de marzo. La producción ya se está grabando en Tenerife y, lamentablemente, en poco tiempo se van”, explica Alexis Alonso.

El concejal de CC aclara que “igual de grave es que Lloret se dedique a culpar a otros de los retrasos en la tramitación de los permisos, algo que es totalmente falso ya que es él mismo quien los ha provocado desde las áreas que gestiona”. “Ha pretendido que Pájara solucionara en 15 días lo que prácticamente ha tardado en hacer durante casi 3 meses desde el Cabildo, lo que demuestra, una vez más, la incapacidad de Lloret para coordinar la institución insular y deja pasar grandes oportunidades por no estar pendiente de lo que tiene que estar”.

Como el mismo Lloret ha reconocido, la producción solicitó los permisos en diciembre de 2022 y no es hasta el 11 de enero (más de un mes después) cuando el Cabildo tiene completa toda la documentación que requiere a la productora y considera necesaria. Más de un mes ha tardado en gestionar estas solicitudes de documentación, lo que produce un retraso más que considerable que nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Pájara.

Con todos estos retrasos, no es sino hasta el 25 de febrero que el Cabildo remite el informe sectorial de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Pájara, para una serie que pretendía rodarse desde el 14 de febrero, “lo que demuestra que el informe ya llegaba tarde”.

Es entonces (25 de febrero) cuando notifican que el informe debe elevarse al Órgano Ambiental de Pájara, lo que requiere otros quince días en exposición pública. Todo ello en unas fechas en las que la productora ya se encontraba en Tenerife y no va a volver a Fuerteventura. Es decir, “Lloret ha querido que Pájara resuelva en apenas dos semanas lo que él mismo ha tardado tres meses en hacer. Encima tiene la desfachatez de tirar balones fuera y dar lecciones de gestión a los que hacemos bien nuestro trabajo”. “Cabría preguntarse si lo que Lloret hace es poner trabas para que proyectos interesantes no se lleven al municipio de Pájara. ¿Por qué no pone tantas dificultades para agilizar expedientes como el Dreamland y para un proyecto como este ha tardado tantísimo tiempo?”, señala Alexis Alonso.