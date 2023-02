Transición Ecológica aprueba la declaración de impacto ambiental condicionada del proyecto Casas de Majanicho,Fuerteventura

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, ha aprobado este martes la Declaración de Impacto Ambiental condicionada del proyecto de urbanización Casas de Majanicho, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura).



El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, recordó que la Comisión Europea abrió expediente por este proyecto a España en 2017 en materia urbanística y ambiental, ya que se desarrolló la obra en un espacio protegido sin contar con la preceptiva evaluación ambiental e incumpliendo la directiva de hábitats y aves. “Este acuerdo ex post es un hito de gran importancia para el Ejecutivo regional, pero también para el Estado, ya que se cumple con los requisitos establecidos por Europa y se regulariza una obra que ha supuesto un desembolso importante para todas las administraciones implicadas”, apostilló Valbuena.

Esta declaración recoge una serie de medidas correctoras y compensatorias para el proyecto, como son la restauración de áreas degradadas en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), especialmente en la zona este del complejo; la eliminación de estructuras o farolas de la urbanización que generan impacto visual; la limpieza y recogida de escombros, residuos sólidos urbanos y restos vegetales que se encuentran vertidos en el margen norte de la urbanización; el desmonte del vial del norte de la urbanización; la restauración del área sur de Caleta del Hierro; o la obligación del uso de luminarias con baja contaminación lumínica; entre otras.

Se creará una Comisión de Seguimiento de todas las medidas contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental condicionada, que contará con representación del Ayuntamiento de La Oliva y el Gobierno de Canarias, entre otras entidades. No se podrán realizar nuevas obras en este ámbito de actuación definido por el proyecto de urbanización Casas de Majanicho, salvo aquellas que se reflejen en las medidas correctoras o las que conlleven una mejora ambiental y no supongan un incremento de la superficie edificada.



El Gobierno de Canarias acordó también la ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves en 2.356 hectáreas para favorecer la protección de este espacio, en zonas como Betancuria, Lajares, Esquinzo, Vallebrón y otros enclaves de la costa norte de la isla de Fuerteventura. Por otro lado, se propone que Cueva del Llano pase a formar parte de la RED Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

También se establece en la Declaración de Impacto Ambiental condicionada la obligación de adoptar medidas contempladas dentro del plan de actuaciones para la recuperación del hábitat de la hubara y otras especies esteparias afectadas por el proyecto de Casas de Majanicho. En este apartado, se incluye la recuperación de 15 gavias, un elemento etnográfico típico de Fuerteventura recogido en el plan hidrológico insular.

Por último, entre otros aspectos, se recoge la necesidad de acometer actuaciones para favorecer la protección, conservación y recuperación del patrimonio histórico en el entorno de la obra, siempre supervisadas y aprobadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, en el ámbito de sus competencias.