Nereida Calero denuncia el abandono que sufren los alumnos de Fuerteventura que quieren obtener titulaciones náuticas

El Gobierno de Canarias vuelve a maltratar a las islas no capitalinas y convoca las pruebas solo en Gran Canaria y Tenerife

Sin embargo, tras la pandemia el Gobierno de Canarias no ha vuelto a convocar las pruebas en Fuerteventura y los alumnos y alumnas tienen que realizar el doble esfuerzo de trasladarse a otras islas para obtener el título, con los sobrecostes de transporte y alojamiento que esto acarrea”.

Ante esta situación, la diputada nacionalista se ve obligada a denunciar de nuevo “la doble insularidad que siempre sufrimos en Fuerteventura y a falta de responsabilidad de gobierno con las islas no capitalinas.

Hay que tener en cuenta, además, que los exámenes son a las 09.00 horas de la mañana, con lo cual el alumnado debe costearse no sólo los gastos de transportes, sino también alojamiento en Gran Canaria o Tenerife.

“Al Gobierno de Canarias no le cuesta nada recuperar estas convocatorias en Fuerteventura. No es justo que, hasta en este caso, tengamos que sufrir el maltrato del gobierno a las Islas no capitalinas”.