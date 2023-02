Mario Cabrera reclama al Gobierno de Canarias que se persone como acusación particular en defensa de los funcionarios y del sector ganadero

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, ha reclamado este viernes al presidente Ángel Víctor Torres que el Gobierno de Canarias se persone como acusación particular ante los hechos conocidos del Caso Mediador, en defensa de los funcionarios de la consejería de Agricultura y de los empresarios del sector ganadero. “El presidente Torres y el partido socialista debe dar la cara y defender la máxima transparencia institucional”, ha manifestado. “Desde el Grupo Nacionalista Canario anteponemos la presunción de inocencia pero, ante la gravedad de las acciones y comportamientos de representantes públicos y el vergonzante trato de silencio del Pacto de las Flores, exigimos que el partido socialista afronte esta crisis con la máxima transparencia y dé cuenta de la credibilidad que tienen estos datos y traslade confianza al sector”. Para Mario Cabrera, “en este momento, lo importante no es que cese la consejera de Agricultura, que ya ha sido cesada por las asociaciones ganaderas, sino que el presidente dé un paso al frente y asuma sus responsabilidades, más cuando el año pasado, al suspender al entonces director general de Ganadería, se comprometió a que iba a poner de su parte para desbloquear los problemas que afectaban a ese departamento”. Por otra parte, “es injustificable que desde el Gobierno, y la propia consejera hoy en comisión, sigan asegurando que todos los expedientes están sujetos a la legalidad cuando la Justicia investiga una trama en la que han podido cometer, entre otros, los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales”, explicó. En este sentido, Cabrera lamentó que la consejera no contestara a ninguna de las preguntas relevantes para esclarecer qué es lo que ha estado pasando en los últimos dos años en Ganadería, con cuestiones concretas sobre “si conocían la investigación judicial, o el expediente de un sanción que, de más de un millón de euros de multas, se convirtió en cero, o si el ex-director de Ganadería seguía asistiendo al Consejo de Administración de GMR”, concluyó.