Mario Cabrera: “El PSOE regional desautoriza a sus compañeros de partido en Fuerteventura con un tema tan importante como el Dreamland”

El secretario general y diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, lamenta “el terrible desconocimiento que muestra el partido socialista sobre los verdaderos intereses y necesidades que tiene la sociedad majorera. Una incoherencia que no parece sino agravarse cuando se trata de temas de máximo interés para la Isla como es el proyecto Dreamland Studios”. “Con su Proposición No de Ley registrada en el Parlamento, el PSOE llega tarde y sin un planteamiento firme”, considera. “Ahora resulta que no les gusta la ubicación del Dreamland, pero bien que los consejeros socialistas votaron a favor de su declaración de interés insular en este emplazamiento”, recuerda Cabrera. “Además, durante todo este tiempo no han presentado alegaciones a su interés insular ni la han recurrido, dentro del proceso y plazo establecido para ello, y en diciembre rechazaron una PNL presentada por Coalición Canaria, PP y Podemos, registrando ahora una propuesta en el mismo sentido, pero descafeinada y que no les compromete en nada”. Para el diputado nacionalista es curioso ver no sólo como los socialistas reculan, sino como el PSOE regional desautoriza y deja en evidencia a sus compañeros en Fuerteventura, que han votado a favor de este emplazamiento hasta en dos ocasiones, sin importarles saltarse la ley para conseguir pelotazos urbanísticos sin proteger el territorio. La primera, en 2021 con Blas Acorta en la presidencia y, también, el pasado mes de noviembre con Lloret como presidente. Esta segunda vez salió adelante, precisamente, por el apoyo de los socialistas, que no pensaron en ningún momento en el daño paisajístico y ambiental que podían causar, ni tampoco tuvieron en cuenta la voz del pueblo de Fuerteventura que ha manifestado su firme rechazo social hacia la ubicación propuesta para el proyecto.

En la PNL que presentan en el Parlamento hablan del amplio rechazo que ha generado la ubicación para dicho proyecto. Un rechazo que los socialistas de Fuerteventura no han visto hasta el momento, ya que se ha podido oír a Blas Acosta ridiculizarlo diciendo abiertamente en medios de comunicación -según sus propias palabras- que no se puede llamar rechazo social a treinta personas en el Salón de Plenos del Cabildo.

“Esto no es sino una prueba más de la total desconexión del PSOE con la sociedad majorera, que no comprenden que estamos hablando de un paisaje único de nuestra tierra y desconocen el valor que tienen malpaíses como el de Huriamen, donde se proyecta el Dreamland. Un paisaje de incalculable valor y que alberga especies únicas de fauna con especies en peligro de extinción”, argumenta.





“Asimismo, cuando votaron en el Cabildo su interés insular defendían su carácter estratégico para la economía majorera. Ahora parecen no tenerlo tan claro, cuando en la referida PNL reconocen que la parte más relevante de Dreamland son las infraestructuras de ocio turístico, tanto en extensión geográfica como en volumen de negocios (así lo especifican textualmente). Parecen reconocer ahora que la mayor parte de este espacio no se va a dedicar a la industria del cine”.