Fuerteventura.- Jóvenes estudiantes de cine e interpretación ven Dreamland como “un sueño hecho realidad”

Concluido el plazo de alegaciones, los trámites administrativos para el sí definitivo sobre la declaración de interés insular para la ejecución de Dreamland siguen su curso. El proyecto avanza y lo hace con la población de Fuerteventura a favor de que Dreamland definitivamente se quede en la isla, así lo reflejan las más de 3.000 solicitudes recibidas para formarse y trabajar en la ciudad del cine y más de 200 empresas que quieren formar parte de su construcción. Dreamland Studios es una apuesta cultural, económica y social, que abastecerá a Fuerteventura de un futuro a la vanguardia del sector audiovisual y tecnológico de toda Europa. La capacidad del proyecto para la formación y la generación de empleo evitará la fuga de cerebros y hará crecer a nuestras islas, hasta ahora amparadas bajo el único paraguas del turismo. Un futuro en Casa Los jóvenes actores y actrices, además de estudiantes de dirección de cine han expresado su opinión con respecto al proyecto Dreamland Studios. “Estoy en el último año de mis estudios de interpretación, yo no tengo los medios ni los recursos para salir fuera, y aquí, hay un montón de gente con talento. Con el proyecto Dreamland tendremos una gran plataforma para desarrollar todo tipo de arte”. Comenta Lucía del Valle. También es el caso de Luigi Biondo quien está formándose para actuación en cine. “ Me parece fantástico que las productoras puedan rodar aquí y terminar en Canarias todo el proceso, eso dará mucho trabajo, no sólo para el equipo técnico, sino para muchas mentes maravillosas como guionistas, directores, actores…”.

Necesidad de formación

Desde pequeña, Lisi Valdés, mostró su interés por la interpretación. De Cuba llegó a la isla de La Palma, y en su recorrido, la joven asegura que Dreamland será una gran vía para poder explotar el talento.

“Se necesitan más productoras que quieran a los actores que residen en Canarias. Todos tenemos algo que aportar, algo diferente y eso en cámara o en el teatro es enriquecedor. Estamos escuetos de formación y de posibilidades”.

Estar delante de las cámaras y poder expresarse a través de la piel de un personaje es lo que motivó a Carlos Correa , un joven brasileño- venezolano a venir a Canarias buscando oportunidades en el cine español.

“Dreamland es una gran oportunidad para todos los que nos dedicamos al mundo del entretenimiento, bien sea cine,televisión, videojuegos…”.

Dreamland: un sueño hecho realidad

Hernán Collo, es estudiante de Artes Escénicas, a quien algún día le gustaría dirigir su película. Se declara un enamorado del cine y considera que

“en Canarias no sólo tenemos nuestros paisajes, sino talento natural. Estamos marginados en este sector y Dreamland por fin nos va a ayudar a crear nuestra jerarquía de Hollywood, nos ayudará a prosperar”.