CC Fuerteventura denuncia el interés especulativo del Dreamland en la ubicación propuesta

El expediente del proyecto no aporta ningún motivo que justifique esta ubicación, más allá del puramente especulativo.

No existe ninguna justificación ni demanda social para emplazar el Dreamland en esta área cercana a las Dunas de Corralejo.

Como ya ha venido haciendo desde un principio, CC Fuerteventura vuelve a aclarar que no está en contra del Dreamland, pero sí de esta ubicación con altos valores naturales y paisajísticos.

Para el secretario general de CC Fuerteventura, Mario Cabrera, “los decretos de interés general o insular no pueden beneficiar a las grandes empresas a costa de nuestro territorio.

En ese suelo no habrá Dreamland. Vemos como siguen empeñados en provocar a la población con una publicidad engañosa y este no es el camino para obtener una solución, sino que esta viene a través del consenso y el diálogo para buscar alternativas”.

Por su parte, Lola García explica que “una institución como el Cabildo de Fuerteventura no puede amparar actuaciones como ésta, que van en detrimento de la imagen de la Isla como Reserva de la Biosfera.

No se puede llegar con la intención de llevar a cabo un megaproyecto industrial y comercial y no comprar el suelo adecuado para ello. No podemos ponernos un precio”.