Tuineje lleva a FITUR 2023 lo mejor de su municipio

Tuineje, 17 de enero de 2023. – El Ayuntamiento de Tuineje asistirá a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2023 que se celebrará del 18 al 22 de enero en IFEMA, en Madrid. Desde la Corporación municipal, y en coordinación con el Patronato de Turismo, se ha trabajado en la promoción de eventos de cara a su exposición en FITUR, con el objetivo de posicionar a Tuineje como un municipio atractivo para empresas y profesionales del Turismo, y de esta forma, a través del impulso de su actividad turística, convertirlo en un destino de referencia entre los municipios, regiones, comunidades y países que intervienen en esta feria anual líder del sector. En representación del municipio, asistirán la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, la responsable municipal de Turismo, la concejala Nélida Padilla, el concejal de Deportes, Christian Cabrera, y el concejal de Comercio, Christofer Jaime. La agenda concertada para establecer relaciones de trabajo e intercambio de experiencias, en un ambiente de alto impacto internacional se fundamenta en tres principales líneas estratégicas. La primera de ellas es continuar fortaleciendo el binomio turismo-deporte, a través de la presentación de los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio. Además, este año se ha trabajado en la diversificación turística, centrando el foco en un nuevo perfil de visitantes del municipio, que se desarrollará a través del turismo de inclusión. Desde el Ayuntamiento de Tuineje, como tercera línea de acción se continúa apostando por fomentar la realización de importantes eventos culturales y ferias en el municipio, como lo será la próxima edición de la Feria Agrocanarias que se celebrará en el municipio, en la que se pone en valor la importancia del producto local. Para ello, se han concertado una serie de reuniones con organismos como la fundación ONCE, así como con representantes de otros ayuntamientos que cuentan con una amplia trayectoria y experiencia en el sector del turismo, como lo son el alicantino municipio de La Nucia, y el municipio catalán de la Costa Brava, Lloret de Mar. Ambas corporaciones locales se encuentran adheridas a la red Destinos Turísticos Inteligentes, para conocer las tendencias que han funcionado dentro de sus términos municipales, para llevar a cabo el impulso y fomento de la transformación digital de los destinos y zonas turísticas de la isla respetuosa con el desarrollo sostenible del turismo que permita ofrecer una experiencia inolvidable a los turistas y mejorar las condiciones de vida de la población. “Desde el Ayuntamiento de Tuineje hemos trabajado por llevar a FITUR, no solo la mejor imagen del municipio, a través de sus productos de calidad, la belleza de sus rincones y la profesionalidad de las empresas que conforman todo el tejido de su sector turístico, sino abriendo nuevas posibilidades a su progreso como un destino idílico para deportistas, personas con diversidad funcional o promotores de eventos. Queremos que encuentren en Tuineje el lugar perfecto para volver”, señaló la alcaldesa, Esther Hernández. Por su parte, la concejala de Turismo, Nélida Padilla, manifestó que “afrontamos esta edición de Fitur con gran ilusión y con la certeza de que las maravillas del municipio de Tuineje no dejarán indiferente a nadie”.