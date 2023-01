Candelaria Umpiérrez insta a la alcaldesa de Tuineje a conceder de una vez las ayudas que prometió al sector primario

El grupo Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tuineje se pregunta dónde están las tan anunciadas ayudas que la alcaldesa de Tuineje prometió al sector primario desde hace ya casi un año. Un paquete de subvenciones con las que se comprometió de primera mano con los profesionales del campo y el mar, y que aún no han sido concedidas.

Esta no es sino una prueba más de la ineficacia del gobierno del PP-PSOE en el Ayuntamiento de Tuineje, marcado hasta ahora por la improvisación. Un gobierno en el que ha importado más los espectáculos y conciertos multimillonarios que el crecimiento económico y el propio bienestar de los vecinos y vecinas del municipio. “No sólo no se han entregado estas ayudas, sino que pasa exactamente lo mismo con las subvenciones a autónomos y pymes que también fueron prometidas y que aún no han sido concedidas”.