Alcaldesa de Tuineje exige al Cabildo que acabe con los retrasos y colas que se forman por el deterioro en el servicio de guaguas

Retrasos en los trayectos y largas colas hacen que muchas personas se quedan sin poder subir a la guagua por falta de espacio y lleguen tarde a su trabajo

Tuineje, 31 de enero de 2023. – El Ayuntamiento de Tuineje reclama al Cabildo de Fuerteventura un refuerzo en el servicio insular de transporte debido a la alta demanda de usuarios en las primeras horas del día, que provoca grandes colas diarias, y que deja a muchas personas fuera de la guagua por falta de espacio en las mismas, que tienen que esperar a que llegue la siguiente. Esta situación obliga a las personas a madrugar más, para poder hacer uso de los servicios de la línea 1 de guagua, en dirección Morro Jable, de las seis y siete de la mañana, para poder coger un puesto en los vehículos y evitar llegar tarde a sus jornadas laborales. La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, ha explicado que “esta problemática ocasiona diariamente colas de un gran número de personas en diferentes paradas de guaguas del municipio, y, en repetidas ocasiones, muchas de estas personas que se encontraban esperando, no han podido hacer uso del servicio por superarse el aforo permitido en los vehículos, viendo retrasada la llegada a sus respectivos puestos de trabajo”. “Desde el Ayuntamiento de Tuineje exigimos al Cabildo de Fuerteventura que adecúe los servicios de transporte para reparar una problemática que no es de ahora, si no de hace tiempo, en la que la demanda de guagua es superior a la oferta de servicios del transporte público insular, del que dependen muchas personas para llegar a sus puestos de trabajo, formación e, incluso, a los centros sanitarios”, añade Hernández. De esta forma, la Corporación municipal reclama una mejora del servicio de guaguas, especialmente en la línea 1, a las primeras horas de la mañana, que es cuando experimenta una mayor afluencia de pasaje en el trayecto Puerto del Rosario -Morro Jable, dejando a muchas personas fuera del servicio, así como también pide que se refuerce el servicio en el itinerario de vuelta. Por otro lado, también se exige una mejora en la flota de vehículos, ya que continuamente se producen retrasos en los trayectos de guaguas debido al deterioro que sufren, especialmente con problemas de abrir y cerrar las puertas, ocasionando la dilación del recorrido. “La necesidad de reforzar el servicio de guaguas es más que evidente debido a la alta demanda de usuarios que hacen cola, quedándose en muchas ocasiones sin poder subirse a las guaguas por falta de espacio, y ocasionándoles problemas para llegar a sus puestos de trabajo”, ha secundado el concejal municipal de Transportes, Christofer Jaime.