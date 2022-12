Sergio Lloret: “Me siento plenamente orgulloso de mi papel como presidente del Cabildo de Fuerteventura”

En cuanto a la continuidad de la gestión de la Corporación, Lloret aseguró que “matemática y legalmente es, a día de hoy, perfectamente válida una moción de censura” por parte de los grupos políticos en la oposición. “No me quita el sueño ni me lo quitará, si llega se aceptará. Mi participación en política siempre ha sido la de echar una mano y sé que es lo que he hecho”, aseguró, no sin añadir que “me siento plenamente orgulloso de mi papel como presidente del Cabildo de Fuerteventura porque hemos terminado el año cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto, hemos puesto en marcha la isla como nunca antes lo había hecho el Cabildo y les aseguro que, al término de esta legislatura, Fuerteventura va a estar bastante mejor que cuando empezó”.