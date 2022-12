Hans Magnus EnzensBerger ha Fallecido por Ángel Diaz Arenas

, obra pictórica que viene referenciada en diversas páginas (20-21, 26, 31, 93, 95, etc.) de La montaña blanca e incluso su último capítulo, el XII (págs. 281-302), lleva el título aproximado del cuadro: “ El paso del Estige ” . A este pintor también se alude en las páginas 27, 95, etc. de Federico Sánchez se despide de ustedes .

La “ Lesung ” (lectura) a la que alude el escritor madrileño (“asistir”/“tenía”) en la página 96 de su libro (no creemos equivocarnos) era -la “10. Internationale Frühjahrsbuchwoche 1999 en München: «Letras Vivas - Literatur aus Spanien»” [10. Semana Internacional de Primavera del Libro 1999 en Múnich: «Letras Vivas - Literatura de España»] (8.03.-21.03.1999)-, acto que tuvo lugar no en “mayo o junio”, como él escribe, sino exactamente los días 10 (miércoles) y 11 (jueves) de marzo de 1999.

Entonces, después de comprobar que se trataba de la misma traducción que yo había tenido en mis manos, la de 1938 de Hermann Stresau -no había otra-, después de ver que en 1948 se publicó una segunda edición de cuatro mil ejemplares, y una tercera, con una tirada idéntica, en 1958 -o sea, en total doce mil-, Hans Magnus Enzensberger me regaló su ejemplar de Absalom, Absalom!

