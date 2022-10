Puerto del Rosario licita la concesión del servicio de dos nuevas líneas de guaguas la 2 y 3

Específicamente, la línea 2 del servicio público de transporte urbano de Puerto del Rosario vendría a tener una longitud aproximada de 9,24 km, enlazando los barrios urbanos (como es el Centro, el barrio de El Charco, Majada Marcial, Fabelo, Tamogán, Las Granadas y Los Pozos) con el Hospital General y el centro de la ciudad. Cuenta, además, con un total de once paradas con salida y fin de parada en la Zona Centro situada en la calle Fernández Castañeyra, y de estas once paradas, hay tres puntos de intercambio con las líneas insulares: Una de ellas en el barrio de El Charco, en la parada situada en la avenida Manuel Velázquez Cabrera nº 103, otra en el barrio de Tamogán, en el avenida Constitución y, la última, en el Hospital General del barrio de Las Granadas.

