PP denuncia que Sanidad sigue sin hacerse cargo del coste del traslado de los pacientes fallecidos fuera de su isla de residencia

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, denunció hoy que la Consejería de Sanidad siga sin hacerse cargo del coste íntegro del traslado de los pacientes fallecidos fuera de una isla no capitalina como consecuencia de la derivación del Servicio Canario de la Salud (SCS) para seguir un tratamiento que no se presta en su lugar de residencia.

Fernando Enseñat preguntó hoy al consejero del Área sobre el grado de cumplimiento de una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad hace un año, en la que se instaba al Gobierno de Canarias a asumir el coste de traslado de los pacientes de islas no capitalinas fallecidos y que hubieran sido derivados para recibir asistencia sanitaria a un centro hospitalario fuera de su isla.

