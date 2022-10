Peña Armas : La oposición de Puerto del Rosario ha vuelto a hacer sufrir a 109 familias que esperaban una mejora laboral desde hace 20 años

Armas considera que “haciendo uso de excusas espurias y vergonzantes, los concejales de la oposición han vuelto a hacer sufrir a más de 109 familias que desde hace más de dos décadas llevaban esperando una mejora de sus condiciones laborales. 20 años en los que han escuchado promesas de todo tipo y que, gracias a la insensibilidad y a las tretas políticas de unos concejales que prefieren estar cerca de sus partidos y no de las personas, de momento no podrá hacerse realidad pese a los esfuerzos realizados por esta concejalía”.

