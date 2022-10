Nace el festival ‘Be Free Fuerteventura’ como espacio para la cultura y la diversidad LGTBIQ+

En el municipio de Puerto del Rosario nos hemos empeñado en diversificar la sociedad desde una óptica multicultural y abierta a todo tipo de experiencias como el Be Free Fuerteventura”.



En la presentación del festival, el representante de ALTIHAY, Pedro Esquivel, se sintió emocionado “al poner por fin en marcha un festival promovido por el colectivo para celebrar la diversidad con un contenido que no dejará indiferente a nadie y en el que no faltará la vertiente social”.



En representación de Clapso Producciones, Israel Reyes agradeció el apoyo de las instituciones, “pero especialmente de las personas que son las que al final creen en los proyectos.