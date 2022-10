Feijóo y Manuel Domínguez clausuran el acto en Gran Canaria de la Convención autonómica del PP

Manuel Domínguez sostiene que Canarias no puede seguir “doblegada” bajo la “bota” de Sánchez y la “sumisión” de Ángel Víctor Torres, “que se ha convertido en el medianero del presidente del Gobierno, aceptando todas y cada una de las órdenes que llegan desde Madrid”.

Manuel Domínguez insistió en que un tercio de la población canaria está en riesgo de no llegar a final de mes. “Mientras el Gobierno es un 64% más rico, los canarios somos un 10% más pobres.

Por lo tanto, es el momento de actuar, no de experimentar. Es el momento de unir a la sociedad, y no dividirla entre pobres y ricos, el de bajar los impuestos”, afirmó.

En este sentido, el líder de los populares canarios advirtió que Canarias no puede seguir “doblegada” bajo la “bota” de Sánchez y la “sumisión” de Ángel Víctor Torres, “que se ha convertido en el medianero del presidente del Gobierno, aceptando todas y cada una de las ordenes que llegan desde Madrid”.

Al respecto, el presidente del PP canario aseguró que “venimos a ganar, no a ser bisagras de nadie ni a vendernos al mejor postor a cambio de tocar poder a cualquier precio, como ya anuncian otros.

Por su parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó que el PP atesora “referentes” de buenas prácticas de Gobierno y de gestión pública en las comunidades que gobierna, frente al Ejecutivo de coalición de Sánchez que personifica “cómo no se debe gobernar”.

“Tenemos el mejor ejemplo de Europa de cómo no hay que gobernar”, subrayó, para añadir que el PP de Canarias es la alternativa de Gobierno que necesita el Archipiélago, con un presidente que viene de la política municipal y sabe que lo importante es escuchar a la gente y centrarse en sus problemas”, en referencia al líder de la formación en las Islas, Manuel Domínguez.

“Son el programa electoral más caro de nuestra historia”, e insistió en que “la economía española ya no tiene margen para pedir más dinero y más impuestos a la gente, para pedirle el doble de impuestos para comprar lo mismo”.

