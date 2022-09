PSOE: El Cabildo de Fuerteventura estropea y limita el alcance de la iniciativa “Bonoventura” apostando por un solo medio de transporte en exclusiva en detrimento de las navieras

El Cabildo está estropeando y limitando el alcance de la iniciativa “Bonoventura” apostando por un solo medio de transporte en exclusiva en detrimento de las navieras



La consejera de Turismo Jessica de León debería explicar cuánto va a costar este acuerdo en exclusiva y de paso pedir disculpas a las navieras canarias que transportan diariamente a miles de turistas y pasajeros por los puertos de Morro Jable y Corralejo



7 de Septiembre de 2022



No ponemos en cuestión la iniciativa Bonoventura ni el objetivo de esta campaña pero la Consejera de Turismo, Jessica de León, anuncia esta semana un acuerdo del Cabildo con una compañía aérea “en exclusiva” como

medio de transporte para los beneficiarios de esta iniciativa comercial, en perjuicio de las navieras canarias que diariamente transportan a miles de turistas y residentes desde y hacia nuestra Isla a través de los puertos “canarios” de Morro Jable y Corralejo.



Una vez más el pacto formado por CC-PP y AMF no pierde la oportunidad de estropear lo que parecía una buena iniciativa (copiada de otras islas y antes denostada por ellos cuando estaban en la oposición), .



El despropósito en este caso resulta más que evidente. Ofrecen una supuesta novedad como si fuera un éxito de gestión cuando basta solo observar el volumen de turistas que son transportados por las navieras canarias a Fuerteventura para darse cuenta del enorme error de cálculo y de gestión que supone no tenerlas en cuenta.



El Grupo socialista en el Cabildo exige a la Consejera de Turismo que aclare cuanto le va a costar al Cabildo este acuerdo tan exclusivo con una sola empresa porque las empresas, legítimamente, no suelen hacer nada gratis.





Y ya de paso sugerimos que reaccionen cuanto antes pidiendo disculpas a las navieras y posteriormente intenten incluirlas en la campaña.