Michail Sergejewitsch Gorbatschow fallecio el 30.08.2022 por Ángel Diaz Arenas

y yo me estoy transformando o convirtiendo en el sepulturero de papel

con las siguientes palabras: “Y así llegamos al final de este escrito y saldo. Sí Almudena, tú has hecho un balance de la historia de España y sobre todo de todos los perdedores

(cocina y libros), etc.

Pero para rizar el rizo y sobre todo para continuar “EL CUENTO DE NUNCA ACABAR RUSO“ leamos lo que nos comunica la ASSOCIATED PRESS en su “Corte rusa condena a Navalny a 9 años de prisión por fraude”

Viendo y conviviendo además la guerra actual de Ucrania sólo podemos decir una vez más que éste es “EL CUENTO DE NUNCA ACABAR”... y con una “P” inicial pueden formarse muchas palabras, aparte de “puñetas” en español, italiano, francés, latín, etc...

Notas

1 Ángel Díaz Arena (Sebastian Martin): “ALMUDENA GRANDES HA MUERTO: Recuerdo en el Recuerdo”, en: Fuerteventura.digital: Noticanarias, Secciones de Opinión y Cultura más Portada, (Puerto Rosario/ Fuerteventura, -Islas Canarias-, 2 diciembre 2021). https://www.noticanarias.com/al mudena-grandes-ha-muerto-recuerdo-en-el-recuerdo-por-angel-diaz-arenas/.





2 Tú que en algún momento me dijiste que para escribir “bebías litros de agua”, mientras que otros fumaban (como Juan Benet) montones de cigarrillos; y tú con agua y él con tabaco: cáncer...





3 Diciendo el título de nuestra pluma, “Ficha Informativa sobre Juan Benet Goitia”, en: Hispanorama, Nº 30, (Nürnberg, marzo de 1982), págs. 41-43, cuya existencia fue relativamente breve (Madrid, 7 de octubre de 1927-5 de enero de 1993: 66 años), pero su obra abundante y significativa tal y como sugiere Manolo: “Pero dejemos que sea Vázquez Montalbán quien se lo cuente a Xavier Moret: «A principios de los setenta vivíamos en una dictadura literaria: o escribías como Juan Benet o no eras nadie” [leamos la página 110 de nuestro Manuel Vázquez Montalbán: Recuento de una vida y una obra (1939-2003: 15 años después), que citaremos], obra, entre la que puede distinguirse un texto clave de tema bíblico de 1980: Saúl ante Samuel; otros de sus libros son: Nunca llegarás a nada (1961), La inspiración y el estilo (1966), Una meditación (1969), Una tumba (1971), Un viaje de invierno (1972), La otra casa de Mazón (1973), En el Estado (1977), El aire de un crimen (1980), Herrumbrosas lanzas, Libros I-VI (1983), Herrumbrosas lanzas, Libro VII (1985), etc. Obras entre la que puede distinguirse un texto clave de 1968: Volverás a Región. Una ‘Región’ tan mítica como lo puede ser la Yoknapatawpha County (district) del mismo Faulkner o bien el Macondo de Cien años de soledad (1967) del Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez. El interesado puede consultar nuestro Gabriel García Márquez: Cien años de eternidad (Humo, papel y ceniza) (hablaremos). Un Juan Benet Goitia a quien por última vez encontramos y conversamos con él (fumando) en las “Caballerizas” de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) de Santander. Buen viaje Juan con tus Herrumbrosas lanzas (1998) que ahora estarán más “Herrumbrosas” que nunca. Véase nuestro «Un amigo y dos libros», en: «Que nos quiten lo bailado». Textos, vivencias y experiencias en la obra de Jorge Semprún, (Berlín, 2009), págs. 47-64. edition tranvía.





4 Manuel Vázquez Montalbán: Recuento de una vida y una obra (1939-2003: 15 años después), (Madrid, 2019). Editorial Verbum.





5 Fin de ‘El largo viaje’ de Jorge Semprún: Vida, obra, méritos, familia, Santander, exilio, textos, premios, lenguas y voces, (Frankfurt am Main, 2016). Peter Lang Edition.





6 Camilo José Cela y su novelística: de “Pascual Duarte” a “Madera de Boj”. Catorce pasos hacia la modernización de la novela), (Frankfurt am Main, 2017). Peter Lang Edition.





7 Federico García Lorca vive en su obra: Tres visiones de una vida pretérita, pero de una obra eterna, (Vigo, 2018). Editorial Academia del Hispanismo.





8 Antonio Machado: Poesía y vida. Obra y poética, (Vigo, 2017). Editorial Academia del Hispanismo.





9 Dos escritores españoles en Marruecos y un invitado mexicano: Rafael Chirbes, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes, (Madrid, 2018). Editorial Verbum.





10 Diversos escritos: DE.





11 Ángel Díaz Arenas (Sebastian Martin-Octubre 04, 2020): “Carlos Ruiz Zafón y su Póstumo Libro: «La Ciudad de Vapor’»”, en: Fuerteventura Digital, (Puerto Rosario, domingo, 04 de Octubre de 2020). Véase el enlace digital: https://www.fuerteventuradigital.net/2020/10/carlos-ruiz-zafon-y-su-postumo-libro-la.html.





12 Ángel Díaz Arenas (Sebastian Martin): “23 de abril de 2021.- «Día del Libro: Carlos Ruiz Zafón y Juan Marsé Carbó han Muerto»”, en: Fuerteventura Digital, (Puerto Rosario, Abril 18, 2021). https://www.fuerteventuradigial.net/2021/04/23-de-abril-de-2021-dia-del-libro.html. Veamos además nuestro CAR-LOS RUIZ ZAFÓN Y JUAN MARSÉ CARBÓ HAN MUERTO que constará de dos apartados:





1 CARLOS RUIZ ZAFÓN HA MUERTO (19 de junio de 2020): MISTERIO Y MISTERIOS: Las luces de septiembre, La sombra del Viento y El juego del Ángel y 2 JUAN MARSÉ CARBÓ HA MUERTO (18 de julio de 2020): Aventi dentro de las aventi: Encerrados con un solo juguete (1960), Últimas tardes con Teresa (1966), Si te dicen que caí (1973) y Un día volveré (1982), documento de 165 páginas -formato Microsoft Word 9-, con Bibliografías respectivas (en estudio editorial: 2022). Un Juan Marsé acompañado de su hija, Berta Marsé, de los que poseo una invitación para asistir a su charla el 15 de noviembre de 2007 en el Instituto Cervantes de Múnich de la mano del entrevistador, Uwe Timm, y esto para la editorial Wagenbach.





13 Ángel Díaz Arenas (Sebastián Martín Yánez): «23 de abril de 2020 -día del libro- con Un viejo que leía novelas de amor: HOMENAJE A LUIS SEPÚLVEDA», en: Fuerteventura Digital y Noticanarias, (Puerto Rosario, jueves 23 de abril de 2020). https://www.fuerteventuradigital.net/2020/04/23-de-abril-de-2020-dia-del-libro-con.html y https://www.noticanarias.com/dia-del-libro-homenaje-a-luis-sepulveda/.





14 Ángel Díaz Arenas [Sebastián Martín Yánez (Director)]: “Paul Bocuse en el recuerdo con cinco postres de chef”, en: Fuerteventura Digital, (Puerto Rosario, domingo 5 de julio de 2021). https://www.fuerteventuradigital.net/2021/07/paul-bocuse-en-el-recuerdo-de-su-muerte.





15 “ERRANCES DE UN MUERTO RESUCITADO POR Ángel Díaz: Arenas” [Documento publicado en formato digital, en: Fuerteventura Digital, (Fuerteventura, Puerto Rosario, Sebastian Martin-Agosto 07, 2022). Errances de un Muerto Resucitado por Ángel Díaz Arenas (noticanarias.com).





16 JAVIER G. CUESTA: “OBITUARIOS: “Muere a los 91 años Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética. El padre de la ‘perestroika’ ha fallecido en Moscú tras una «larga y grave enfermedad»”, en: El País. Internacional, (Moscú, martes 30 de agosto de 2022 -22:43Actualizado- 30 AGO 2022- 23:53 CEST).





17 Ángel Díaz Arenas: “3 RUSIA Y “EL CUENTO DE NUNCA ACABAR”: Edouard Kouznetsov, Alexéi Navalni, Vladimir Putin...”, en: Fuerteventura Digital, (Fuerteventura, Puerto Rosario, Sebastian Martin-Marzo 27, 2022). https://www.fuerteventuradigital.net/2022/03/y-3-rusia-y-el-cuento-de-nunca-acabar.html.

18 ASSOCIATED PRESS: “Corte rusa condena a Navalny a 9 años de prisión por fraude”, en: The San Diego Union-Tribune, (California/San Diego, MARCH 22, 2022: 6:28 AM PT).





19 Jane Corbin (BBC Panorama): «Periodista asesinado en la embajada: “Jamal Khashoggi: qué dicen las grabaciones secretas del asesinato del periodista disidente en el consulado de Arabia Saudita en Turquía”», en: BBC News Mundo, (Madrid, 2 de octubre 2019).





20 Argemino Barro: «ÉPOCA DE “PURIFICACIÓN”: ’La ventana rusa’: ser oligarca de Putin empieza a ser una profesión de riesgo. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, la mala racha de suicidios sospechosos suele afectar, sobre todo, a los mandamases del sector gasista», en: El Confidencial, (Madrid, 02/09/2022 – 05:00).