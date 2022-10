El Pleno del Cabildo de Fuerteventura pide al Estado revisar los costes del transporte de mercancías que afectan a la economía canaria

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó hoy, viernes, día 30 de septiembre, una moción presentada por el grupo de gobierno para reclamar al estado que modifique y actualice los cotes tipo de transporte de mercancías en Canarias, con el objetivo de frenar el impacto que supone la escalada de sus precios.







Los costes de transporte de mercancías entre islas y entre Canarias, la península y el resto de la Unión Europea se han incrementado de forma significativa durante los últimos años, especialmente en 2021. La Covid-19, la escalada de precios del petróleo y la invasión de Ucrania ha provocado un incremento de los costes en el transporte de mercancías de hasta el 600%.







Pese a los requerimientos de las asociaciones, el Gobierno de España se niega a modificar los costes tipo, lo que impide que las empresas canarias puedan beneficiarse de una compensación real del 100%, aun cuando esta actualización es autorizada por la Unión Europea y está garantizada, además, por el Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias.







La realidad es que, con los incrementos mencionados, no se compensa ni una sexta parte de lo que cuesta el transporte de mercancías y las consecuencias pueden ser demoledoras para los sectores industrial y primario, así como para la economía canaria en general. Por un lado, para las empresas exportadoras que, ante esa escalada, se ven obligadas a subir los precios y, por otro, para las familias que asumen ese sobrecoste que por ley no debería existir.







De no revisarse los costes, se pone en riesgo el futuro de muchas empresas y profesionales en las islas, afectando inevitablemente al tejido económico y productivo de Canarias. Esto provoca, además, un encarecimiento de la cesta de la compra.







El presidente insular, Sergio Lloret López, explicó que “desde el Cabildo somos conscientes de la situación mundial y su repercusión en sectores que son estratégicos. Por ello, es urgente que el Estado se implique y se atienda ese hecho diferencial que sufre Canarias, en general, y Fuerteventura en particular”.







La vicepresidenta primera, Lola García, advirtió de que “los costes tipo del transporte de mercancías no se revisan desde 2019. Esto es algo que no se puede permitir y debemos exigir al Estado una actualización. El no hacerlo afecta de una manera demoledora al futuro no sólo de la economía y las empresas, sino para todas y todos los canarios, ya que las familias asumen un sobrecosto que por ley no debería existir”.







Por ello, desde el Cabildo se solicita al Gobierno de España que se revisen los costes tipo del transporte en el Archipiélago para garantizar que los diferentes sectores, principalmente el industrial y el primario, puedan competir en igualdad de condiciones respecto al territorio peninsular. De este modo, las empresas y profesionales de dichos sectores podrán percibir y garantizar lo establecido por ley, beneficiándose de ello los ciudadanos canarios.







Para la Corporación insular es preciso, además, garantizar el estricto cumplimiento del artículo 7 del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita compensar el 100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y se determinen los costes tipo para cada trayecto con periodicidad anual. Esto debe hacerse mediante un procedimiento de audiencia pública, recabando la información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas.