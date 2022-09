Coalición Canaria La Oliva considera “un desastre y un claro ejemplo de irresponsabilidad económica” la gestión de los festejos de este año en el municipio

“¿Para qué se van a usar los 250.000 euros? ¿Cuánto va exactamente para lo ya hecho y cuánto para las fiestas que quedan hasta acabar el año? ¿Por qué la concejala responsable no gestionó las fiestas? Yo sinceramente me siento ofendido y siento vergüenza, hay que ser responsable y asumir los errores que se han tenido. Estamos hablando de mucho dinero, es una irresponsabilidad económica”, añadió.

En palabras de Isaí Blanco, “esto es un caos de gestión, con cosas que llegaron tarde, otras que no llegaron por falta de planificación, falta de coordinación; es irresponsable materializar contratos a proveedores sólo de palabra, sin tener dinero ni la seguridad de que iban a cobrar, un desastre de gestión que llevamos desde marzo advirtiendo”.